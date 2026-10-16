Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, η Υπουργός Τουρισμού και ανιψιά του Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρει στην ανάρτησή της στο facebook η οποία συνοδεύεται από οικογενειακές φωτογραφίες με τον εκλιπόντα:

«Με βαθιά οδύνη, συγκίνηση και απέραντη αγάπη αποχαιρετώ τον θείο μου, Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη.

Έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή μεγαλύτερη από μυθιστόρημα.

Καπετάνιος, Πρόεδρος, επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ’ όλα γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας, παππούς και θείος.

Σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή ως Πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Έζησε την ομάδα με πάθος, αγάπη και ένταση, όπως ακριβώς ζούσε και τη ζωή του.

Πολύ νωρίτερα, ως πλοίαρχος του «Ιωάννα Β», είχε ήδη δείξει από τι υλικό ήταν φτιαγμένος, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο δύσκολα και τολμηρά εγχειρήματα της εποχής, στα χρόνια του διεθνούς αποκλεισμού της Ροδεσίας.

Μια ιστορία που ταξίδεψε τότε σε ολόκληρο τον κόσμο και έμεινε ως απόδειξη της τόλμης, της αποφασιστικότητας και του θάρρους του.

Περήφανος Σφακιανός.

Άνθρωπος άλλης στόφας.

Με πείσμα, θάρρος, αίσθηση τιμής, ντομπροσύνη και εκείνο το ιδιαίτερο χιούμορ που ήταν μόνο δικό του.

Αυθεντικός μέχρι τέλους.

Δυνατός και ταυτόχρονα απροσδόκητα τρυφερός με τους ανθρώπους που αγαπούσε.

Σήμερα τον αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε, για την αγάπη που μας προσέφερε, τις συμβουλές και το θάρρος που μας έδινε, για τις ιστορίες που ακούσαμε και ξανακούσαμε αμέτρητες φορές, για το γέλιο, για τις στιγμές, για όλα όσα μας έμαθε.

Άνθρωποι σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ανήκουν σε μια γενιά που πίστευε βαθιά στην οικογένεια, στην τιμή, στον λόγο, στη δύναμη να στέκεσαι όρθιος και στην ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους σου.

Όταν φεύγουν, δεν αφήνουν απλώς ένα κενό.

Αφήνουν ιστορίες, αξίες και μια βαθιά χαρακιά στην καρδιά όσων είχαν την τύχη να τους αγαπήσουν».

