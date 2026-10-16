JAECOO 8 SHS-P AWD: Γιατί Ξεχωρίζει Το Νέο Μοντέλο-Τιμές

Το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD έρχεται να αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της JAECOO, συνδυάζοντας τις υψηλές επιδόσεις και την αποδοτικότητα της τεχνολογίας Super Hybrid με την πολυτέλεια, την άνεση και τις πραγματικές δυνατότητες ενός μεγάλου SUV.

Με επιβλητικές διαστάσεις, προηγμένη τεχνολογία και δυνατότητα μεταφοράς έως και επτά επιβατών, το JAECOO 8 SHS-P AWD έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται με την ίδια άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις, στα μεγάλα ταξίδια αλλά και στις πιο απαιτητικές διαδρομές εκτός δρόμου.

Η φιλοσοφία “Wild Luxury” του JAECOO 8 SHS-P AWD αποτυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στο εσωτερικό, όπου η τεχνολογία συνδυάζεται με εκλεπτυσμένα υλικά και υψηλό επίπεδο άνεσης.Στα σημαντικότερα στοιχεία περιλαμβάνονται η 50" AR-HUD Head-Up Display (7θέσιο) , η κάμερα 540° με δυνατότητα προσομοίωσης διαφάνειας, οι διπλές οθόνες 12,3", η ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και τα 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS).Τα εμπρός καθίσματα είναι επενδυμένα με δέρμα Nappa και διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό και πέντε λειτουργίες μασάζ. Το κάθισμα του συνοδηγού προσφέρει επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης έως 123°, δημιουργώντας ένα περιβάλλον άνεσης που παραπέμπει σε εμπειρία πρώτης θέσης.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από το σύστημα ήχου SONY με 14 ηχεία, μεταξύ των οποίων και ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα, ενώ ο σύγχρονος ψηφιακός χαρακτήρας της καμπίνας ενισχύεται από τον επεξεργαστή Qualcomm 8155 και την υπερμεγέθη κυρτή οθόνη 24,6 ιντσών. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πενταθέσιας και επταθέσιας διάταξης καθισμάτων επιτρέπει στον πελάτη να προσαρμόσει το JAECOO 8 SHS-P AWD στις δικές του ανάγκες, είτε δίνοντας έμφαση στους χώρους αποσκευών είτε στη μεταφορά περισσότερων επιβατών.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 2.021 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στην επταθέσια έκδοση, προσφέρεται χώρος έως 738 λίτρα με τις δύο πίσω σειρές αναδιπλωμένες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα μεταφοράς έως και επτά επιβατών.Με πλάτος 1.930 mm, το JAECOO 8 SHS-P AWD δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, ενώ η προσεγμένη διαμόρφωση των χώρων εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεσης για όλους τους επιβάτες.

Προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid με 428 hp

Στην καρδιά του JAECOO 8 βρίσκεται το Super Hybrid System (SHS-P), ένα προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης που συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ένα αυτόματο κιβώτιο 3DHT. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 428 hp, ενώ η συνδυαστική ροπή ανέρχεται έως τα 580 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα.Η τεχνολογία SHS αξιοποιεί τις δυνατότητες του θερμικού κινητήρα και των ηλεκτροκινητήρων, με στόχο την άμεση απόκριση, την ομαλή λειτουργία και την αποδοτική διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας. Το σύστημα τετρακίνησης AWD εξασφαλίζει πρόσφυση και έλεγχο, τόσο στην άσφαλτο όσο και σε απαιτητικές επιφάνειες.

Το JAECOO 8 SHS-P AWD διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 34,46 kWh, προσφέροντας έως 134 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.000 km, ενώ η φόρτιση από 30% έως 80% μέσω DC πραγματοποιείται σε μόλις 25 λεπτά.Η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC (Continuous Damping Control) παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες οδήγησης και προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της ανάρτησης, με στόχο την υψηλή άνεση, τη σταθερότητα και τον καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος.



Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του JAECOO 8 SHS-P AWD. Το μοντέλο διαθέτει 10 αερόσακους, 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και κάμερα 540°, ενώ η δομή του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην προστασία των επιβατών.

Παράλληλα, το σύστημα CDC και η προηγμένη τετρακίνηση συμβάλλουν στη σταθερότητα και τον έλεγχο του οχήματος, προσφέροντας αυξημένη σιγουριά σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Οι τιμές του JAECOO 8 SHS-P στην Ελλάδα

· JAECOO 8 SHS-P AWD 5 θέσεων: 52.500 €o Με απαλλαγή ΕΤΤ (Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι): 49.517€

· JAECOO 8 SHS-P AWD 7 θέσεων: 53.900 € Με απαλλαγή ΕΤΤ (Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι): 50.841€

Για την ακόμη ευκολότερη απόκτηση του νέου JAECOO 8 SHS-P AWD, η OMODA & JAECOO προσφέρει μια σειρά σύγχρονων και ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Οι διαθέσιμες λύσεις επιτρέπουν τη διαμόρφωση του ιδανικού πλάνου αγοράς, με ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης και τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών σχημάτων αποπληρωμής.