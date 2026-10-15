Σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο για την υπόθεση των Τεμπών στη Βουλή.

Η ένταση στην Ολομέλεια κορυφώθηκε όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος άφησε στο έδρανο του υπουργού Δικαιοσύνης φωτογραφίες που, όπως υποστήριξε, απεικόνιζαν οστά θυμάτων από τα Τέμπη!

O K. Βελόπουλος ενώ αφήνει φωτογραφίες με οστά στον Γ. Φλωρίδη

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε προηγουμένως «θα τα δείτε θέλετε δεν θέλετε» και στη συνέχεια ανέφερε: «Μέσα στα μπάζα βρέθηκαν οστα ανθρώπων».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Φλωρίδης αντέδρασε έντονα και απάντησε: «Πόσο εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε ακόμα για να σταματήσετε αυτή τη γελοιότητα;».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με νέα προσωπική επίθεση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος δήλωσε: «Η ιστορία θα γράφει ο Φλωρίδης ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ελλάδα -και όπως λέμε γανωματής- ονομαζόταν Φλωρίδης ο Μπαζωματής».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επέμεινε στη θέση του για το περιεχόμενο των φωτογραφιών και είπε: «Τελικά όλα αυτά είναι οστά ζώων… Δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για ολη αυτή τη συμπεριφορά».

Παρέμβαση Κωνσταντοπούλου για τον Γιώργο Φλωρίδη

Στην ίδια κόντρα μέτωπο παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης από τη θέση του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Χυδαίες και τοξικές οι τοποθετήσεις αυτού του προσώπου που θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί».

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες: κοινές αποφάσεις για την ενεργειακή κρίση

Από τις Βρυξέλλες και την προσύνοδο των σοσιαλιστών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε την προσοχή στην ενεργειακή κρίση και ζήτησε ευρωπαϊκή απάντηση με κοινές αποφάσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά.»

Πυρά της αντιπολίτευσης για τα κυβερνητικά μέτρα

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν πυρά για την κυβερνητική πολιτική στην οικονομία και την ακρίβεια, συνδέοντας την κριτική τους με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.