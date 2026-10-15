Την άμεση διενέργεια των εκταφών σορών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας ζητά η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου. Με νέα παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες – ιατροδικαστές, η εισαγγελική αρχή ζητά να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι απαραίτητες ενέργειες για τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, με τη συνεργασία του Netherlands Forensic Institute (NFI) της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθερία», η παραγγελία εκδίδεται σε εκτέλεση δύο βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας και αφορά τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι οικογένειες 8 ή 9 θυμάτων. Κεντρικό ζητούμενο είναι να προχωρήσει η διαδικασία της εκταφής, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις που επιδιώκουν οι συγγενείς για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου των ανθρώπων τους.

Τέμπη: Οι εξετάσεις που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων

Το αίτημα των συγγενών δεν περιορίζεται στην ταυτοποίηση των σορών μέσω εξέτασης DNA. Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκαταρκτικής εξέτασης, έγινε δεκτό να εξεταστεί η δυνατότητα διενέργειας πρόσθετων ιατροδικαστικών ελέγχων, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Στη διαδικασία προβλέπεται να συμμετέχουν πραγματογνώμονες των οικογενειών, ενώ η επιλογή εξειδικευμένου εργαστηρίου αποτελεί κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση των εξετάσεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η υπόθεση συνδέεται με αίτημα γονέα θύματος για εκταφή, το οποίο είχε τεθεί στο επίκεντρο των δικαστικών ενεργειών από το φθινόπωρο του 2025. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας προχώρησε σε συμπληρωματική προκαταρκτική εξέταση, εξετάζοντας τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου των ελέγχων.

Τέμπη: Το εργαστήριο της Ολλανδίας και οι προϋποθέσεις

Καθοριστική εξέλιξη αποτελεί η ενημέρωση από το Netherlands Forensic Institute ότι μπορεί να αναλάβει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται σε έγγραφο με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2026. Μετά την εξέλιξη αυτή, η αναζήτηση άλλων εργαστηρίων αναστέλλεται προς το παρόν, εκτός εάν προκύψει συγκεκριμένο επιστημονικό, τεχνικό ή άλλο αντικειμενικό κώλυμα.

Οι γονείς των θυμάτων είχαν επιμείνει επανειλημμένα στην ανάγκη αναζήτησης εξειδικευμένων εργαστηρίων και στο εξωτερικό. Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα, η σχετική διερεύνηση περιλάμβανε αλληλογραφία ιατροδικαστών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ γίνεται αναφορά και σε έγγραφο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τι ζητά τώρα η εισαγγελέας από τους ιατροδικαστές

Η Αικατερίνη Παπαϊωάννου ζητά από τους πραγματογνώμονες – ιατροδικαστές να προχωρήσουν «αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας» με το ολλανδικό εργαστήριο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν η δυνατότητα ανάληψης των εξετάσεων, οι επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις για τη διενέργειά τους, καθώς και οι απαιτήσεις σχετικά με το είδος και την ποσότητα των δειγμάτων. Παράλληλα, πρέπει να προσδιοριστούν οι διαδικασίες συλλογής, φύλαξης και μεταφοράς τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας. Η εισαγγελέας ζητά από τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον «άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής», σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με βάση τις απαιτήσεις του εργαστηρίου που θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους.

Το κόστος των εξετάσεων

Ανοιχτό ζήτημα παραμένει και η οικονομική κάλυψη των εργαστηριακών ελέγχων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το NFI έχει γνωστοποιήσει ωριαία χρέωση για τις υπηρεσίες του.

Για τον λόγο αυτό, η εισαγγελέας ζητά να προσδιοριστεί το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, μαζί με τις ώρες απασχόλησης που θα απαιτηθούν και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Στόχος είναι να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και κάλυψης της σχετικής δαπάνης.