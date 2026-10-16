FIAT Multiplay: Ένα μοναδικό πολυμορφικό στο Παρίσι

Οι εντυπωσιακοί χώροι και η μοναδική διαμόρφωση της καμπίνας επιβατών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.26 , 18:53 BMW Group: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε σε Ευρώπη και Αμερική
16.10.26 , 18:32 Cash or Trash | Ο Μανσούρ έφερε ένα ιδιαίτερο σετ αντικειμένων
16.10.26 , 18:30 JAECOO 8 SHS-P AWD: Αυτό είναι το νέο μοντέλο -Τιμές
16.10.26 , 18:26 Ανακαίνιση κατοικίας: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ
16.10.26 , 18:19 Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις στο myΘέρμανση
16.10.26 , 18:11 H Όλγα Κεφαλογιάννη αποχαιρετά τον θείο της Γεώργιο Ι. Βαρδινογιάννη
16.10.26 , 18:05 Cash or Trash: Εντυπωσίασε η πορσελάνινη Μαρία Αντουανέτα - Πουλήθηκε;
16.10.26 , 18:03 FIAT Multiplay: Ένα μοναδικό πολυμορφικό στο Παρίσι
16.10.26 , 17:52 Σύνοδος κορυφής ΕΕ: ρήγμα για την ενέργεια και τον προϋπολογισμό
16.10.26 , 17:34 Καιρός: Έρχεται ψυχρό Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και χιόνι
16.10.26 , 17:28 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έτσι καταφέρνει και διατηρείται πάντα σε φόρμα!
16.10.26 , 16:48 Θέμα χρόνου η έκδοση της ελληνικής NAVTEX για το καλώδιο GSI
16.10.26 , 16:43 Tokio Hotel: Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «Encore», μόλις κυκλοφόρησε
16.10.26 , 16:40 Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
16.10.26 , 16:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του
Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γεώργιου Ι. Βαρδινογιάννη
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
Γονικές άδειες: Έρχονται σημαντικές αλλαγές - Οι τρεις παρεμβάσεις
Έξαλλη η Πετρογιάννη με τον Παπανώτα: «Θα δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση»
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
JAECOO 8 SHS-P AWD: Αυτό είναι το νέο μοντέλο -Τιμές
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 16.10.26, 19:03
FIAT Multiplay: Ένα μοναδικό πολυμορφικό στο Παρίσι
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η FIAT παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το Multiplay, ένα ιδιαίτερο πρωτότυπο που προσεγγίζει διαφορετικά τον τρόπο που ένα αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες του οδηγού και των επιβατών. Το Multiplay έχει μήκος 4,45 m και βασίζεται στη μοναδική πλατφόρμα “Metamorfosi”, χάρη στην οποία το 6θέσιο επιβατικό με τη μια επιπλέον ειδική θέση για κατοικίδιο μπορεί να μετατραπεί σε ένα 4θέσιο pick-up με ανοιχτό χώρο φόρτωσης.

FIAT Multiplay: Ένα μοναδικό πολυμορφικό στο Παρίσι

Με άλλα λόγια σε ένα μοντέλο ιδανικό για τη μεταφορά εξοπλισμού outdoor δραστηριοτήτων. Εφαρμόζοντας ιδέες που συνδυάζουν την αποδοτικότητα με την πρακτικότητα, το Multiplay μπορεί να ικανοποιεί κάθε ανάγκη. Για παράδειγμα η καμπίνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μοντέρνο και φωτεινό lounge, ενώ η αεροτομή στην pick-up διαμόρφωση εκτελεί χρέη σχάρας μεταφοράς ποδηλάτων. Με τα νεανικά χρώματα, τα μοντέρνα υλικά και βέβαια την υψηλή ψηφιακή τεχνολογία, το Multiplay δείχνει πως το μέλλον για τα πολυμορφικά μοντέλα μπορεί να είναι ευοίωνο, ενδιαφέρον και σίγουρα στιλάτο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FIAT
 |
FIAT MULTIPLAY
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

BMW Group: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε σε Ευρώπη και Αμερική
Αυτοκινητο
BMW Group: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε σε Ευρώπη και Αμερική
JAECOO 8 SHS-P AWD: Γιατί Ξεχωρίζει Το Νέο Μοντέλο-Τιμές
Αυτοκινητο
JAECOO 8 SHS-P AWD: Αυτό είναι το νέο μοντέλο -Τιμές
Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αυτοκινητο
Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
OMODA & JAECOO: Φέρνει νέες τεχνολογίες
Αυτοκινητο
OMODA & JAECOO: Φέρνει νέες τεχνολογίες
Βελμάρ: Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade-Up
Αυτοκινητο
Βελμάρ: Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade-Up
MINI Countryman Untamed Edition χωρίς...GPS
Αυτοκινητο
MINI Countryman Untamed Edition χωρίς...GPS
Αφοί Φιλοσίδη: Τώρα Peugeot 2008 από 22500 ευρώ
Αυτοκινητο
Αφοί Φιλοσίδη: Τώρα Peugeot 2008 από 22500 ευρώ
Ο Ιωάννης Ρούσσης αναλαμβάνει Head of Audi & Bentley στην Kosmocar
Αυτοκινητο
Ο Ιωάννης Ρούσσης αναλαμβάνει Head of Audi & Bentley στην Kosmocar
VW ID. Tiguan: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Αυτοκινητο
VW ID. Tiguan: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές του ηλεκτρικού μοντέλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top