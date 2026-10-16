FIAT Multiplay: Ένα μοναδικό πολυμορφικό στο Παρίσι

Η FIAT παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το Multiplay, ένα ιδιαίτερο πρωτότυπο που προσεγγίζει διαφορετικά τον τρόπο που ένα αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες του οδηγού και των επιβατών. Το Multiplay έχει μήκος 4,45 m και βασίζεται στη μοναδική πλατφόρμα “Metamorfosi”, χάρη στην οποία το 6θέσιο επιβατικό με τη μια επιπλέον ειδική θέση για κατοικίδιο μπορεί να μετατραπεί σε ένα 4θέσιο pick-up με ανοιχτό χώρο φόρτωσης.

Με άλλα λόγια σε ένα μοντέλο ιδανικό για τη μεταφορά εξοπλισμού outdoor δραστηριοτήτων. Εφαρμόζοντας ιδέες που συνδυάζουν την αποδοτικότητα με την πρακτικότητα, το Multiplay μπορεί να ικανοποιεί κάθε ανάγκη. Για παράδειγμα η καμπίνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μοντέρνο και φωτεινό lounge, ενώ η αεροτομή στην pick-up διαμόρφωση εκτελεί χρέη σχάρας μεταφοράς ποδηλάτων. Με τα νεανικά χρώματα, τα μοντέρνα υλικά και βέβαια την υψηλή ψηφιακή τεχνολογία, το Multiplay δείχνει πως το μέλλον για τα πολυμορφικά μοντέλα μπορεί να είναι ευοίωνο, ενδιαφέρον και σίγουρα στιλάτο.

