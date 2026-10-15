MINI Countryman Untamed Edition χωρίς...GPS

Η MINI ξεκίνησε επίσημα την πρώτη της συμμετοχή στο Rebelle Rally στις 8 Οκτωβρίου, στο Las Vegas Motor Speedway, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά αγωνιστική ιστορία της μάρκας. Το Rebelle Rally του 2026 σηματοδοτεί το αγωνιστικό ντεμπούτο του νέου MINI Countryman Untamed Edition, μιας έκδοσης με περιπετειώδη χαρακτήρα, ενισχυμένες ικανότητες, ευελιξία και ελευθερία κινήσεων πέρα από την άσφαλτο. Ο αγώνας αποτελεί μια απαιτητική δοκιμασία για το νέο μοντέλο σε πραγματικές συνθήκες, καθώς καλείται να καλύψει περίπου 1.500 μίλια σε κακοτράχαλο έδαφος στη Νεβάδα, την Καλιφόρνια και τη Γιούτα.

Το πρώτο αυτοκίνητο με το οποίο η MINI συμμετείχε στο Rebelle Rally οδήγησε η Felicia Killman, έμπειρη οδηγός ράλι και διαχρονική λάτρης της μάρκας. Η Killman συμμετέχει σε διοργανώσεις της American Rally Association διαθέτοντας εμπειρία τόσο από τη θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού, ενώ έχει λάβει μέρος και σε αγώνες ράλι με ένα ειδικά προετοιμασμένο MINI.Δίπλα στην Killman, χρέη πλοηγού ανέλαβε η Erika Ferrer, μέλος της ομάδας Εταιρικής Επικοινωνίας του BMW Group στο Μεξικό. Η Ferrer ξεκίνησε την πορεία της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ομάδων ράλι που συμμετείχαν σε πρωταθλήματα και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως συνοδηγός, κατακτώντας τρία συνεχόμενα περιφερειακά πρωταθλήματα συνοδηγών στο Μεξικό. Έχει επίσης αγωνιστεί ως συνοδηγός του καταξιωμένου πρωταθλητή ράλι Benito Guerra στο La Carrera Panamericana.

Το Rebelle Rally καλεί τις ομάδες να καλύψουν περισσότερα από 1.500 μίλια σε απαιτητικές διαδρομές στη δυτική Αμερική, βασιζόμενες στις παραδοσιακές τεχνικές πλοήγησης. Οι συμμετέχουσες χρησιμοποιούν χάρτες, πυξίδα και οδικό βιβλίο, ενώ η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας είναι καθοριστική. Η χρήση GPS απαγορεύεται. Η προετοιμασία των Killman και Ferrer περιλάμβανε εντατική πρακτική εκπαίδευση σε αμμόλοφους, βραχώδες έδαφος και σαθρές επιφάνειες, καθώς και εκτενή εξάσκηση στην πλοήγηση με χάρτη και πυξίδα και στη λήψη αποφάσεων υπό πίεση.