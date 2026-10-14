Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» με ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό

Ανοίγει η πλατφόρμα για εγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/Δ.Παπαμήτσος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης ανοίγει σήμερα, 14 Οκτωβρίου.
  • Το πρόγραμμα προσφέρει ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για μεταφορά μόνιμης κατοικίας σε ακριτικές περιοχές.
  • Δίνεται δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ για κάλυψη εξόδων μετεγκατάστασης.
  • Οι επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνουν τον Έβρο, Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες και οικογένειες που θέλουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές, με ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση.

Μετά τον Έβρο, το πρόγραμμα διευρύνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πολίτες που ζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις επιλέξιμες περιοχές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

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