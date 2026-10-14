Σε λειτουργία τίθεται σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες και οικογένειες που θέλουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές, με ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
Προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση.
Μετά τον Έβρο, το πρόγραμμα διευρύνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πολίτες που ζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις επιλέξιμες περιοχές.
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