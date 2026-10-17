Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία

Συνέντευξη αντί για το ηχητικό των 16 λεπτών παρουσίασε ο Έρικ Ντίτερς

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Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει 15 ημέρες προθεσμία να αποχωρήσει από την πρεσβευτική κατοικία.
  • Νέες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ παρουσιάστηκαν σε εκπομπή του Έρικ Ντίτερς.
  • Η Γκιλφόιλ αρνείται τις κατηγορίες και προγραμματίζει να υπερασπιστεί τη φήμη της.
  • Στο επίκεντρο είναι η καταγγελία ότι ζήτησε 100.000 δολάρια για προσωπικό λογαριασμό.
  • Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με στελέχη της πρεσβείας.

Προθεσμία 15 ημερών για να αποχωρήσει από την πρεσβευτική κατοικία έχει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την ίδια ώρα, νέοι ισχυρισμοί για τη συμπεριφορά της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα διατυπώθηκαν στην εκπομπή του Ρεπουμπλικανού δωρητή Έρικ Ντίτερς, ο οποίος παρουσίασε συνέντευξη αντί για το ηχητικό ντοκουμέντο που είχε προαναγγείλει.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την παραίτησή της, την οποία είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος, εν μέσω καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικά ανταλλάγματα. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της.

Η συνέντευξη που αντικατέστησε το ηχητικό

Ο Ντίτερς φιλοξένησε στο κανάλι του στο Χ τον Τζόναθαν Κονσταντίν, δικηγόρο που διαμένει στην Ελλάδα και παρουσιάζεται ως επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος των Ρεπουμπλικανών του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Κονσταντίν υποστήριξε ότι η ενασχόληση της οργάνωσής του με την υπόθεση άρχισε τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησαν να αποστέλλουν πληροφορίες και μαρτυρίες στην Γκιλφόιλ.

Ερωτηθείς για τον όγκο του υλικού που ισχυρίζεται ότι έχει συγκεντρώσει, απάντησε: «Κοντά στις 20.000», αναφερόμενος σε στοιχεία και έγγραφα. Ο ισχυρισμός αυτός δεν συνιστά από μόνος του επιβεβαίωση του περιεχομένου ή της αποδεικτικής αξίας του υλικού.

«Τα προβλήματα των Αμερικανών πολιτών δεν ήταν ψηλά στη λίστα της»

Ο Κονσταντίν άσκησε κριτική στην παρουσία της στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι «τα προβλήματα των Αμερικανών πολιτών στην Ελλάδα δεν ήταν ψηλά στη λίστα της».

Περιέγραψε επίσης περιστατικό κατά το οποίο, όπως κατήγγειλε, η πρώην πρέσβειρα πέταξε μπροστά τους μια τσάντα με αναμνηστικά που της είχαν προσφέρει.

«Της δώσαμε ένα δώρο με κάποια αναμνηστικά από τους Ρεπουμπλικανούς όλου του κόσμου. Πήρε την τσάντα και την πέταξε», ανέφερε. Οι συγκεκριμένες περιγραφές αποτελούν προσωπικές καταγγελίες του συνομιλητή του Ντίτερς.

Στο επίκεντρο το αίτημα για 100.000 δολάρια

Βασικό σκέλος της υπόθεσης παραμένει η καταγγελία του Ντίτερς ότι η Γκιλφόιλ τού ζήτησε 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.

Η Wall Street Journal δημοσίευσε σχετικά μηνύματα, ενώ η πλευρά της πρώην πρέσβειρας έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητά τους. Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ντίτερς δεν κατέβαλε το ποσό. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι έχει ξεκινήσει έρευνα από το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τα μηνύματα απασχόλησαν και αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές. Στο υλικό που μετέδωσε το Star παρουσιάστηκαν σατιρικά σχόλια του Τζον Όλιβερ, καθώς και συζήτηση στο CBS για την αμφισβήτηση της αυθεντικότητάς τους.

Το παρασκήνιο της παραμονής της στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου Άρη Λάμπου, η Γκιλφόιλ παραμένει στην πρεσβευτική κατοικία, με περιορισμένες επαφές και χωρίς το καθημερινό πρόγραμμα δημόσιων υποχρεώσεων που είχε προηγουμένως.

Δεν έχει γίνει γνωστό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εάν μετά την αποχώρησή της θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα επιλέξει να παραμείνει στην Ευρώπη. Παράλληλα, ο Τζος Χακ έχει αναλάβει αυξημένες αρμοδιότητες στην αμερικανική πρεσβεία.

«Δεν επηρεάζονται οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ»

Στελέχη της πρεσβείας υπογράμμισαν στο Star ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν επηρεάζονται από τις τελευταίες εξελίξεις.

Στην ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star επισημαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη στενή συνεργασία με την Ελλάδα, με έμφαση στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και στην προώθηση κοινών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο.

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