Η πρώτη “Lepas Global Elegant Week” είναι προ των πυλών

Πότε ξεκινά και για πρώτη φορά το καινούργιο πρωτότυπο

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Η πρώτη “Lepas Global Elegant Week” είναι προ των πυλών
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Το φαντασμαγορικό λανσάρισμα της Lepas στην Ελλάδα που έλαβε χώρα στο Golf της Γλυφάδας και η Auto Athina 2026 που έφερε σε επαφή το ελληνικό κοινό με τα μοντέλα της μάρκας, δίνουν τώρα τη σκυτάλη στην πρώτη “Lepas Global Elegant Week”.Με επίκεντρο τη Wuhu της Κίνας, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 18 και θα ολοκληρωθούν στις 24 Οκτωβρίου, κάτω από τον ευρύτερο τίτλο “Together in Elegance”. Οι προσκεκλημένοι της Lepas θα έχουν την ευκαιρία θα δουν από κοντά, να οδηγήσουν και να μάθουν τα πάντα για τις τεχνολογίες των L4, L6 και L8, ενώ τα φώτα της δημοσιότητας θα δει για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουργιο πρωτότυπο.


 

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