Dire Straits Legacy: Live στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Οι συναυλίες έχουν προγραμματιστεί για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

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Oι Dire Straits Legacy επιστρέφουν στην Ελλάδα για τρεις ξεχωριστές συναυλίες, μεταφέροντας στη σκηνή μερικές από τις σπουδαιότερες συνθέσεις στην ιστορία της rock μουσικής. Μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας, πριν από δύο χρόνια, η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού φέρνει ξανά το σχήμα στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με εμφανίσεις σε χώρους καθήμενων, με έμφαση στην ακουστική και την ολοκληρωμένη συναυλιακή εμπειρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εμφάνιση στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ξαναζήσει ζωντανά τη μουσική κληρονομιά ενός από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

 

Οι συναυλίες των Dire Straits Legacy στην Ελλάδα

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026: Αθήνα – Floyd Athens

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026: Θεσσαλονίκη – Θέατρο Radio City

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026: Θεσσαλονίκη – Θέατρο Radio City

Η επιστροφή τους στην Ελλάδα έρχεται τέσσερις δεκαετίες μετά τις ιστορικές εμφανίσεις των Dire Straits στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Μάιο του 1985. Οι διαχρονικές μελωδίες, οι χαρακτηριστικές κιθαριστικές γραμμές και ο ήχος που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή επιστρέφουν στη σκηνή μέσα από μουσικούς που συνδέθηκαν άμεσα με την ιστορία και την πορεία του συγκροτήματος.

Dire Straits Legacy: Live στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Ένα supergroup με αυθεντική σύνδεση με τους Dire Straits

Οι Dire Straits Legacy αποτελούνται από μουσικούς που συμμετείχαν στην ηχογράφηση σημαντικών άλμπουμ και στις περιοδείες των Dire Straits, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού τους ήχου.

Στη σύνθεση του σχήματος βρίσκονται οι Alan Clark, Mel Collins, Phil Palmer και Danny Cummings, αυθεντικά μέλη που υπήρξαν μέρος της μουσικής διαδρομής των Dire Straits. Μαζί τους εμφανίζονται ο Marco Caviglia, γνωστός για την προσέγγισή του στο κιθαριστικό ύφος του Mark Knopfler, ο πολυοργανίστας Nigel Hopkins, ο Steve Walters και ο βραβευμένος με Grammy Christiano Micalizzi. Σε επιλεγμένες εμφανίσεις συμμετέχει ως special guest ο John Illsley.

Την παραγωγή υπογράφει ο Trevor Horn, επίσης βραβευμένος με Grammy, ενώ η παγκόσμια περιοδεία του 2026 είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Jack Sonni, κιθαρίστα που συνδέθηκε με την περίοδο του εμβληματικού άλμπουμ Brothers in Arms και την ιστορική εμφάνιση των Dire Straits στο Live Aid το 1985.

Από το «Sultans of Swing» στο «Brothers in Arms»

Το live πρόγραμμα των Dire Straits Legacy αντλεί υλικό από την πλούσια δισκογραφία του συγκροτήματος, καλύπτοντας διαφορετικές περιόδους της πορείας του και αναδεικνύοντας τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά.

Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες που περιλαμβάνονται στο setlist βρίσκονται τα «Money for Nothing», «Sultans of Swing», «Romeo and Juliet», «Walk of Life», «Brothers in Arms» και «Tunnel of Love». Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των fans, όπως τα «Expresso Love», «Telegraph Road», «Down to the Waterline», «Solid Rock», «So Far Away» και «Heavy Fuel», καθώς και επιπλέον μουσικές εκπλήξεις.

Με διάρκεια περίπου δύο ωρών, η συναυλιακή εμπειρία φιλοδοξεί να συνδυάσει την ενέργεια της rock με τη νοσταλγία και τη συγκίνηση που συνοδεύουν τραγούδια τα οποία έχουν σημαδέψει πολλές γενιές ακροατών.

Μια ζωντανή συνάντηση με τη rock ιστορία

Οι εμφανίσεις των Dire Straits Legacy στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια αναδρομή σε ένα σπουδαίο μουσικό παρελθόν. Είναι μια ευκαιρία να ακουστούν ξανά ζωντανά συνθέσεις που διατηρούν τη δύναμή τους στον χρόνο, μέσα από την ερμηνεία μουσικών που γνωρίζουν από πρώτο χέρι την ιστορία τους.

Η παγκόσμία περιοδεία του 2026 είναι αφιερωμένη στη μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντα Jack Sonni, μέλους των Dire Straits Legacy και του original σχήματος, κατά την περίοδο του εμβληματικού άλμπουμ “Brothers in Arms” και της θρυλικής εμφάνισης στο Live Aid 1985.

Τον Νοέμβριο του 2026, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται να υποδεχθούν ξανά τον χαρακτηριστικό ήχο των Dire Straits, σε τρεις συναυλίες αφιερωμένες σε μια μουσική κληρονομιά που εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί το rock κοινό.

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