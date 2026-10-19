Η TOYOTA RACING κατέκτησε τον τίτλο κατασκευαστών

Οι Sebastien Buemi, Brendon Hartley και Ryo Hirakawa ήταν νικητές με το #8 TR010 HYBRID, διευρύνοντας το προβάδισμά τους στην κατάταξη των οδηγών. Οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries ολοκλήρωσαν μια τέλεια ημέρα για την ομάδα τερματίζοντας δεύτεροι με το #7 TR010 HYBRID. Με έναν αγώνα να απομένει, βρίσκονται 17 βαθμούς πίσω από τους συναθλητές τους στη μάχη για τον τίτλο των οδηγών, ο οποίος είναι πλέον αμφίδρομος μεταξύ των πληρωμάτων του TR010 HYBRID.

Η TOYOTA RACING έκανε φέτος το νταμπλ κερδίζοντας τόσο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όσο και σε νίκες, στην Imola, στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας, τον 6ωρο αγώνα Fuji, και στην Barcelona-Catalunya στην πρώτη σεζόν του TR010 HYBRID.

H εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ισπανία βασίστηκε σε μια δυνατή πρώτη ώρα, όταν οι οδηγοί εκμεταλλεύτηκαν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στα βρόχινα ελαστικά. Αφού ξεκίνησε δεύτερος, ο Buemi πήρε γρήγορα το προβάδισμα στον 100ο αγώνα του στο WEC. Από την ένατη θέση στην εκκίνηση, ο de Vries ανέβηκε γρήγορα στην κατάταξη και κατέλαβε τη δεύτερη θέση αργά στην πρώτη ώρα.

Ο Buemi τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων για παράβαση της διαδικασίας εκκίνησης στο δεύτερο pit stop του, χωρίς καμία μακροπρόθεσμη επίπτωση στον αγώνα. Στα μισά της διαδρομής, ο Hartley προηγήθηκε του Kobayashi κατά 10 δευτερόλεπτα, με την ομάδα που τον ακολουθούσε να βρίσκεται πάνω από 20 δευτερόλεπτα πίσω.

Παρά το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο ασφαλείας βγήκε στον αγώνα δύο ώρες πριν το τέλος, τα δύο TR010 HYBRID σημείωσαν νέους ταχύτερους γύρους και ανέκτησαν το προβάδισμά τους. Διαχειρίστηκαν με ασφάλεια την κυκλοφορία στους λίγους γύρους τις τελευταίες ώρες, διατηρώντας παράλληλα την άνετη διαφορά τους. Ο Hirakawa διέσχισε τη γραμμή τερματισμού μόλις 0,583 δευτερόλεπτα μπροστά από τον de Vries, εξασφαλίζοντας το πρώτο 1-2 της ομάδας από τον αγώνα στο Μπαχρέιν την περασμένη σεζόν.

Η σκληρή μάχη μεταξύ των TR010 HYBRID θα συνεχιστεί στον όγδοο και τελευταίο γύρο της σεζόν, τον 6ωρο αγώνα της Monza στις 8 Νοεμβρίου, όταν θα κριθεί η μάχη του τίτλου των οδηγών.

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