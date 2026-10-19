Ομόνοια: Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από ειδοποίηση για πτώση ενός ατόμου από ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνοιας.

35χρονος άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοι - Intimenews

Σύμφωνα με πληροφορίες , πρόκειται για 35χρονο άνδρα, από την Αυστραλία, ο οποίος διέμενε στο ξενοδοχείο. Όπως έγινε γνωστό έπεσε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Intimenews

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γερανίου - Πειραιώς.