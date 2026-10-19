Συναγερμός στην Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από ξενοδοχείο

Παρελήφθη από ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις του

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Συναγερμός στην Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από ξενοδοχείο
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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 19.10.26, 12:08
Ομόνοια: Πτώση ατόμου από ξενοδοχείο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Ομόνοια λόγω πτώσης άνδρα από ξενοδοχείο.
  • Το θύμα είναι 35χρονος Αυστραλός, που διέμενε στο ξενοδοχείο.
  • Έπεσε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου και τραυματίστηκε θανάσιμα.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γερανίου - Πειραιώς.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από ειδοποίηση για πτώση ενός ατόμου από ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνοιας

35χρονος άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοι - Intimenews

35χρονος άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοι - Intimenews

ΗΣΑΠ: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές στον Άγιο Ελευθέριο

Σύμφωνα με πληροφορίες , πρόκειται για 35χρονο άνδρα, από την Αυστραλία, ο οποίος διέμενε στο ξενοδοχείο. Όπως έγινε γνωστό έπεσε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Intimenews

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Intimenews

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Μετρό: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του σταθμού «Άγιος Αντώνιος»

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γερανίου - Πειραιώς.

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