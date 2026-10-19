Ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τον θάνατο της Μπέτυς Βαλάση- Όσα είπε στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται

Το τελευταίο αντίο είπαν συνάλδελφοι και φίλοι της Μπέτυς Βαλάση, στην αγαπημένη ηθοποιό, που έφυγε σε ηλικία 89 ετών, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Συγκινημένος ήταν ο γιος της, Νικόλας Μανισάλι.

Κηδεία Μπέτυς Βαλάση: O γιος της, Νικόλας Μινισσάλι /NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κηδεία Μπέτυς Βαλάση/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην πολιτική της κηδεία το τελευταίο χειροκρότημα ήταν πολύ δυνατό για την αγαπημένη «Λωξάντρα».

Κηδεία Μπέτυς Βαλάση/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παρευρήθηκαν στο Α' νεκροταφείο Αθηνών για να την αποχαιρετήσουν είναι η Σεμίνα Διγενή, ο Θοδωρής Κατσαφάδος με την κόρη του Μαριλού, o Γιάννης Ζουγανέλης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, ο Αντώνης Λουδάρος και ο γ.γ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σεμίνα Διγενή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Κατσαφάδος-Μαριλού Κατσαφάδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιάννης Ζουγανέλης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Κουτσούμπας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αντώνης Λουδάρος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτα Βλαντή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άννα Φόνσου- Μαίρη Βιντιάδου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μπέτυ Βαλάση: Συγκινημένος ο γιος της στο τελευταίο αντίο

Λίγο αργότερα, έφτασε στο Α΄νεκροταφείο ο γιος της Μπέτυς Βαλάση, Νικόλας Μινισσάλι.

Νικόλας Μινισσάλι (γιος Μπέτυς Βαλάση)/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια στάθηκε δίπλα στο φέρετρο, πλάι στη Σεμίνα Διγενή, με την οποία η εκλιπούσα ήταν στενές φίλες.

Νικόλας Μινισσάλι (γιος Μπέτυς Βαλάση)- Σεμίνα Διγενή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γιος που είχε αποκτήσει με τον πρώτο της σύζυγο είπε ότι της κρατούσε το χέρι όταν έφυγε από τη ζωή και πως τις τελευταίες 10 μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό. Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», όπου είχε τη φροντίδα που χρειαζόταν. «Αν δεν ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσωπικά και το κόμμα της, θα είχε πεθάνει πέντε χρόνια πριν. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν εν ζωή. Τα τελευταία πέντε χρόνια, την είχα 1,5 χρόνο στο σπίτι μου και η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα. Δεν έτρωγε τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο γιος της.

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη, από Μικρασιάτες γονείς. Ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής και μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου. Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σπουδαίους ηθοποιούς και δημιουργούς και συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Κηδεία Μπέτυς Βαλάση/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», που προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 και έμεινε στην ιστορία ως η τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Το 1984 παντρεύτηκε τον Τίτο Βανδή, όπου παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2003.