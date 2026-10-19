Το τελευταίο αντίο είπαν συνάλδελφοι και φίλοι της Μπέτυς Βαλάση, στην αγαπημένη ηθοποιό, που έφυγε σε ηλικία 89 ετών, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Συγκινημένος ήταν ο γιος της, Νικόλας Μανισάλι.
Στην πολιτική της κηδεία το τελευταίο χειροκρότημα ήταν πολύ δυνατό για την αγαπημένη «Λωξάντρα».
Μπέτυ Βαλάση: Συγκινημένος ο γιος της στο τελευταίο αντίο
Λίγο αργότερα, έφτασε στο Α΄νεκροταφείο ο γιος της Μπέτυς Βαλάση, Νικόλας Μινισσάλι.
Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια στάθηκε δίπλα στο φέρετρο, πλάι στη Σεμίνα Διγενή, με την οποία η εκλιπούσα ήταν στενές φίλες.
Ο γιος που είχε αποκτήσει με τον πρώτο της σύζυγο είπε ότι της κρατούσε το χέρι όταν έφυγε από τη ζωή και πως τις τελευταίες 10 μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό. Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», όπου είχε τη φροντίδα που χρειαζόταν. «Αν δεν ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσωπικά και το κόμμα της, θα είχε πεθάνει πέντε χρόνια πριν. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν εν ζωή. Τα τελευταία πέντε χρόνια, την είχα 1,5 χρόνο στο σπίτι μου και η γυναίκα είχε σοβαρά προβλήματα. Δεν έτρωγε τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο γιος της.
Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη, από Μικρασιάτες γονείς. Ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής και μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου. Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σπουδαίους ηθοποιούς και δημιουργούς και συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές.
Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», που προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 και έμεινε στην ιστορία ως η τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.
Το 1984 παντρεύτηκε τον Τίτο Βανδή, όπου παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, το 2003.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.