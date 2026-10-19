Αν πιστεύεις ότι το conditioner είναι το πιο απλό βήμα στη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σου, καλό θα είναι να αναθεωρήσεις. Οι hairstylists αποκαλύπτουν τα συνηθέστερα λάθη στην εφαρμογή του και εξηγούν πώς με μερικές μικρές αλλαγές μπορείς να πετύχεις πιο απαλά, λαμπερά μαλλιά, με λιγότερο φριζάρισμα και σπάσιμο.

Γιατί δεν πρέπει να παραλείπεις ποτέ το conditioner;

Το σαμπουάν απομακρύνει τους ρύπους, τον ιδρώτα και την λιπαρότητα, αλλά κατά τη διαδικασία του λουσίματος μπορεί να αφαιρέσει μέρος των φυσικών ελαίων που διατηρούν την τρίχα απαλή και ευέλικτη. Κι εδώ είναι που έρχεται το conditioner για να βοηθήσει στο να λειανθεί η εξωτερική επιφάνεια της τρίχας, να διευκολύνει το ξεμπέρδεμα και να μειώσει την τριβή που μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο.

Ακόμη κι αν έχεις λεπτά μαλλιά και φοβάσαι ότι η μαλακτική θα τους αφαιρέσει τον όγκο, δεν χρειάζεται να την αποκλείσεις από τη ρουτίνα σου. Το μυστικό βρίσκεται στην κατάλληλη σύνθεση, στη σωστή ποσότητα και, φυσικά, στον τρόπο εφαρμογής.

Πρώτα, στράγγιξε απαλά τα μαλλιά σου

Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι να εφαρμόζεις το conditioner σε μαλλιά που στάζουν νερό. Όταν η τρίχα είναι υπερβολικά βρεγμένη, το προϊόν μπορεί να αραιωθεί και να γλιστρήσει στην επιφάνειά της, αντί να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

Μετά το ξέβγαλμα του σαμπουάν, πίεσε απαλά τα μαλλιά με τα χέρια σου για να απομακρύνεις το περιττό νερό. Απόφυγε το έντονο στρίψιμο ή τρίψιμο, καθώς τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα στο σπάσιμο. Στη συνέχεια, είσαι έτοιμη να εφαρμόσεις τη μαλακτική κρέμα.

Πού να εφαρμόσεις το conditioner;

Ο γενικός κανόνας είναι να εστιάζεις στα μεσαία μήκη και τις άκρες, εκεί όπου η τρίχα είναι συνήθως πιο ξηρή και ταλαιπωρημένη. Η εφαρμογή στις ρίζες δεν είναι απαραίτητη για τους περισσότερους τύπους μαλλιών και μπορεί να κάνει τα λεπτά μαλλιά να δείχνουν πιο επίπεδα ή λιπαρά.

Διάβασε αναλυτικά για τη σωστή εφαρμογή του conditioner στα μαλλιά σου, Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου