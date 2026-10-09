Κάθε γυναίκα αναζητά τη στιγμή εκείνη μετά το κομμωτήριο που τα μαλλιά δείχνουν τέλεια: Είναι λεία, απαλά, χωρίς φριζάρισμα και με μια γυαλάδα που μοιάζει σαν φίλτρο. Αυτή ακριβώς είναι η αισθητική πίσω από το glass hair, το hair trend που έρχεται από την ίδια beauty φιλοσοφία που μας σύστησε και το glass skin.

Στην κορεάτικη προσέγγιση, όμως, το αποτέλεσμα δεν βασίζεται απλώς σε ένα προϊόν λάμψης. Η λογική είναι πιο ολιστική κι έχει να κάνει με το να φροντίζεις το τριχωτό, να ενυδατώνεις και να επανορθώνεις την τρίχα, να περιορίζεις τη φθορά και να μαθαίνεις να στεγνώνεις τα μαλλιά με τρόπο που να βοηθά τα λέπια της τρίχας να παραμένουν λεία.

Όταν η επιφάνεια της τρίχας είναι ομοιόμορφη, το φως αντανακλάται πιο καθαρά και έτσι δημιουργείται αυτό το mirror-like εφέ.

Τι σημαίνει glass hair;

Σκέψου μαλλιά τόσο λεία που το φως γλιστρά πάνω τους αντί να διαχέεται. Όταν τα λέπια της τρίχας είναι ανασηκωμένα ή φθαρμένα από βαφές, χημικές επεξεργασίες και θερμότητα, η επιφάνεια γίνεται πιο "άγρια" και τα μαλλιά δείχνουν θαμπά ή φριζαρισμένα. Αντίθετα, όταν η επιφάνεια είναι λεία, η αντανάκλαση γίνεται πιο ομοιόμορφη.

Από πού ξεκινά η πραγματική λάμψη;

Η κορεάτικη φιλοσοφία αντιμετωπίζει το τριχωτό της κεφαλής ως προέκταση της φροντίδας του δέρματος, με ειδικά σαμπούν και στοχευμένες θεραπείες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

Μαλακτικό ή θεραπεία;

Αντί για ένα απλό conditioner, μπορείς να αναζητήσεις μια θεραπεία κάτι ανάμεσα σε conditioner και μάσκα μαλλιών. Ο στόχος είναι να προσφέρεις περισσότερη ενυδάτωση και φροντίδα σε βάθος.

Πώς πρέπει να στεγνώνω τα μαλλιά μου;

Κατεύθυνε τον αέρα από τις ρίζες προς τις άκρες, με το πιστολάκι να ακολουθεί τη φορά της τρίχας. Αυτή η τεχνική βοηθά τα λέπια να παραμένουν πιο επίπεδα και δημιουργεί μια πιο smooth επιφάνεια. Ένα στενό στόμιο και μια στρογγυλή βούρτσα μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο στο ίσιωμα των μαλλιών.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου