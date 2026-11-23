Οι ζεστές και γήινες αποχρώσεις, όπως το σοκολατί καφέ, το λαδί, το μπεζ ή το βαθύ μπλε, ταιριάζουν απόλυτα στο τέλος του φθινοπώρου

Λίγο πριν το τέλος του Νοεμβρίου, οι θερμοκρασίες πέφτουν και η εναλλαγή από τη δροσιά του πρωινού στο πιο έντονο κρύο του βράδυ απαιτεί έξυπνες επιλογές. Στην Αθήνα και σε κάθε πόλη αυτή την εποχή, μπορείς να παραμείνεις ζεστή χωρίς να θυσιάσεις την κομψότητά σου.

Έξυπνο layering : Συνδύασε ένα λεπτό πουκάμισο ή ζιβάγκο κάτω από ένα μαλακό πλεκτό ή σακάκι. Έτσι προσαρμόζεσαι εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

: Συνδύασε ένα λεπτό πουκάμισο ή ζιβάγκο κάτω από ένα μαλακό πλεκτό ή σακάκι. Έτσι προσαρμόζεσαι εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ποιοτικά υφάσματα: Προτίμησε μαλλί, κασμίρι και καλής ποιότητας πλεκτά που κρατούν τη θερμότητα χωρίς να βαραίνουν το σύνολο.

Παλτό με καθαρή γραμμή : Ένα μακρύ μάλλινο παλτό ή ένα κομψό πανωφόρι δίνει αμέσως δομή και φινέτσα, ακόμη και πάνω από ένα απλό τζιν και πουλόβερ.

: Ένα μακρύ μάλλινο παλτό ή ένα κομψό πανωφόρι δίνει αμέσως δομή και φινέτσα, ακόμη και πάνω από ένα απλό τζιν και πουλόβερ. Χρώματα της σεζόν : Οι ζεστές και γήινες αποχρώσεις, όπως το σοκολατί καφέ, το λαδί, το μπεζ ή το βαθύ μπλε, ταιριάζουν απόλυτα στο τέλος του φθινοπώρου και δείχνουν προσεγμένες.

: Οι ζεστές και γήινες αποχρώσεις, όπως το σοκολατί καφέ, το λαδί, το μπεζ ή το βαθύ μπλε, ταιριάζουν απόλυτα στο τέλος του φθινοπώρου και δείχνουν προσεγμένες. Μίντι φούστες και μπότες: Συνδύασε μια μίντι φούστα ή ένα πλεκτό φόρεμα με χοντρό καλσόν και μπότες μέχρι το γόνατο για θηλυκό και ζεστό αποτέλεσμα.

Ζεστά αξεσουάρ: Ένα μεγάλο κασκόλ, δερμάτινα γάντια ή ένα σκουφί σε ουδέτερο τόνο προστατεύουν από την ψύχρα και ολοκληρώνουν το look.

Το μυστικό για τα τέλη του Νοεμβρίου είναι η ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τις καθαρές γραμμές. Όταν τα ρούχα εφαρμόζουν σωστά και τα υλικά είναι ζεστά, το στιλ βγαίνει φυσικά.