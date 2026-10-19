Ζέτα Μακρυπούλια: Τα τηλεοπτικά «αγκάθια» με τον ΑΝΤ1 και το Rouk Zouk

Όσα είπε η ηθοποιός και παρουσιάστρια στο Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Δείτε όσα είπε η Ζέτα Μακρυπούλια στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε για την επιτυχία της ταινίας Μόλις Χώρισα και την καλή συνεργασία στα γυρίσματα.
  • Υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις της με τον ΑΝΤ1, κυρίως γύρω από το πρόγραμμα Moments, που δεν είχε σταθερή ημέρα προβολής.
  • Η Λιλή Πυράκη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την κακή μεταχείριση της Ζέτας από τον σταθμό.
  • Φήμες κυκλοφορούν για πιθανή μετακίνηση του Rouk Zouk στη σαββατιάτικη ζώνη, χωρίς οριστικές αποφάσεις.
  • Το τηλεοπτικό κοινό περιμένει επίσημες ανακοινώσεις για το μέλλον του Rouk Zouk.

Σε μια χαλαρή, αλλά αποκαλυπτική κουβέντα, η Ζέτα Μακρυπούλια βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μιλώντας για τα επαγγελματικά της βήματα, την επιτυχημένη επιστροφή του κινηματογραφικού πρότζεκτ Μόλις ξαναχώρισα, αλλά και τα «σύννεφα» στις σχέσεις της με τον ΑΝΤ1. 

Ζέτα Μακρυπούλια: Τα τηλεοπτικά «αγκάθια» με τον ΑΝΤ1 και το Rouk Zouk

Η μεγάλη επιστροφή της Ζέτας Μακρυπούλια και η αγάπη του κόσμου

Η Ζέτα Μακρυπούλια δηλώνει ενθουσιασμένη από τη συνύπαρξη και το κλίμα στα γυρίσματα του sequel της ταινίας Μόλις Χώρισα: «Ήταν πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η συνύπαρξη. Γελάσαμε, περάσαμε καλά, μας άρεσε και το κείμενο, όλα πήγαν τέλεια. Τώρα ζω τη φάση των γυρισμάτων και όλο αυτό, όλη αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι θα αρέσει κι αυτή».

Ζέτα Μακρυπούλια: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε αν είπε αμέσως το «ναι» στην πρόταση, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Αμέσως, αμέσως».

Ζέτα Μακρυπούλια: Τα τηλεοπτικά «αγκάθια» με τον ΑΝΤ1 και το Rouk Zouk

Η ίντριγκα στο πλατό και τα παράπονα για τον ΑΝΤ1

Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε γρήγορα «φωτιά» όταν στράφηκε στα τηλεοπτικά δρώμενα και τον σταθμό του Αμαρουσίου. Με τo πάνελ της εκπομπής να σχολιάζει το παρασκήνιο και τη στεναχώρια της ηθοποιού και παρουσιάστριας γύρω από το project Moments.

Ζέτα Μακρυπούλια - Η ανάρτηση για τη σκυλίτσα που είχε με τον Χατζηγιάννη

Όπως επισημάνθηκε από τον Πάνο Κατσαρίδη, το Moments είχε συμφωνηθεί για 10 επεισόδια τα οποία τελικά «έσπασαν» σε δύο σεζόν (πέντε πέρυσι, πέντε φέτος)

Στη συνέχεια, η Λιλή Πυράκη δε δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τη μεταχείριση και τον προγραμματισμό του καναλιού: «Όχι, πέρα από την πλάκα, η Ζέτα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον ΑΝΤ1, παιδιά, και το "moments" δεν είχε σταθερή μέρα. Είναι δυνατόν; Δεν είχε σταθερή μέρα, έπαιζε μία φορά μετά από δύο εβδομάδες, μετά από τρεις εβδομάδες».

Ζέτα Μακρυπούλια: Τα τηλεοπτικά «αγκάθια» με τον ΑΝΤ1 και το Rouk Zouk

Τι γίνεται με το «Rouk Zouk» και το σαββατοκύριακο;

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει γύρω από το μέλλον του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού Rouk Zouk και τις φήμες που θέλουν τη Ζέτα Μακρυπούλια να μετακινείται στη ζώνη του σαββατοκύριακου, χωρίς ωστόσο να έχει παρθεί ακόμα κάποια οριστική απόφαση. 

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έζησα τον έρωτα στα κόκκινα»

Το παρασκήνιο δείχνει έναν προβληματισμό γύρω από τις αποφάσεις του προγραμματισμού και το πώς διαχειρίζεται το κανάλι ένα από τα πιο βαριά χαρτιά του δυναμικού του, τη στιγμή που το τηλεοπτικό κοινό περιμένει με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ROUK ZOUK
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ANT1
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ΜΟΛΙΣ ΞΑΝΑΧΩΡΙΣΑ
 |
ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
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