Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

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Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκαινιάστηκε ο εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» έχει υπολογιστική επίδοση 85,69 petaflops και κατατάσσεται 31ος παγκοσμίως στην TOP500.
  • Το έργο υλοποιείται από το ΕΔΥΤΕ με προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ και θα υποστηρίζει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.
  • Αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS.
  • Ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές για το μέλλον της χώρας.

Oλοκληρώθηκαν τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 petaflops, καταλαμβάνοντας την 31η θέση παγκοσμίως στη λίστα TOP500 και την 23η θέση στην κατάταξη Green500 ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Είναι εγκατεστημένος στο νέο Κέντρο Δεδομένων, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού του Λαυρίου, και αποτελεί σημαντική υποδομή υπολογιστικής ισχύος για τη χώρα.

 

Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ - GRNET), με συνολικό προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ.

Θα παρέχει υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δημόσιους φορείς, υποστηρίζοντας επιστημονικές προσομοιώσεις, επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»

Παράλληλα, αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS, το οποίο συνδέει την υποδομή με εργαλεία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη εφαρμογών από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του NextGenerationEU και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC JU.

Κυρ. Μητσοτάκης: Επενδύουμε στο μέλλον - Δε δαπανούμε χρήματα που δεν έχουμε

Τη σημασία των επενδύσεων που δημιουργούν υποδομές για το μέλλον, αντί της διάθεσης χρημάτων σε πρόσθετες δαπάνες, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «ακούμε πολλές φορές, πολλές φωνές οι οποίες το μόνο το οποίο κάνουν είναι να θέλουν να δαπανούν χρήματα που δεν έχουμε», σημειώνοντας ότι δεν αναλογίζονται «πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε για το μέλλον».

Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Θεμιστοκλή και της απόφασης των αρχαίων Αθηναίων για την αξιοποίηση του πλούτου από το αργυρομετάλλευμα. Όπως ανέφερε, όταν τέθηκε το ερώτημα εάν τα χρήματα θα έπρεπε να μοιραστούν στους Αθηναίους ή να επενδυθούν, ο Θεμιστοκλής πρότεινε να διατεθούν για την κατασκευή τριήρεων.

«Τα επένδυσαν στην άμυνα λοιπόν και όλοι γνωρίζουμε στη συνέχεια πώς άλλαξε η ιστορία του κόσμου από αυτήν την επιλογή», είπε, συνδέοντας το παράδειγμα με τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές που θα χρειαστεί η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στον «ΔΑΙΔΑΛΟ», σημείωσε ότι μπορεί σήμερα η σημασία μιας τέτοιας επένδυσης να μην είναι εμφανής σε όλους, ωστόσο πρόκειται για «την υποδομή που θα μας οδηγήσει στις λεωφόρους του μέλλοντος». Όπως είπε, χωρίς τέτοιες υποδομές η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τα άλματα που επιδιώκει.

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«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»
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