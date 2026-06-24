Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500

Οι διακρίσεις στις παγκόσμιες κατατάξεις υπερυπολογιστών

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Ο "Φάρος" αλλάζει τα δεδομένα για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Tι λέει ο ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Κυβέρνησης και Συντονιστής της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Γιάννης Μαστρογεωργίου / Star Tech

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» κατατάσσεται στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500.
  • Κατέχει την 31η θέση στην TOP500 και την 23η στην Green500.
  • Η ανακοίνωση έγινε στο ISC 2026 στο Αμβούργο, Γερμανίας.
  • Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.
  • Εντάσσεται στα ισχυρότερα συστήματα της EuroHPC, μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές.

Στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500, τις δύο πλέον αναγνωρισμένες παγκόσμιες κατατάξεις υπερυπολογιστών, κατατάσσεται και επίσημα ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι λίστες TOP500 και Green500 δημοσιεύτηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας, στο πλαίσιο του ISC 2026, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC JU).

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» κατέλαβε την 31η θέση της λίστας TOP500 και την 23η της λίστας Green500, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή χάρτη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και της ενεργειακά αποδοτικής υπερυπολογιστικής.

Επισημαίνεται ότι ο υπερυπολογιστής που θα εγκατασταθεί στο Λαύριο εντάσσεται ανάμεσα στα ισχυρότερα συστήματα της EuroHPC, μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές, όπως οι JUPITER της Γερμανίας, LUMI της Φιλανδίας, Leonardo της Ιταλίας και Arrhenius της Σουηδίας.

 

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