Σίσσυ Χρηστίδου: Tα instastories της από το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα πέρασε το Σαββατοκύριακό της η Σίσσυ Χρηστίδου, μαζί με αγαπημένους της φίλους. Η παρουσιάστρια πλέον συνδέεται στενά με το νησί, καθώς εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Mε αφορμή τα εγκαίνια του νέου μαγαζιού του συντρόφου της, η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στο νησί των ιπποτών μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε, τη Ρούλα Σταματοπούλου κι άλλους φίλους της.

Περιηγήθηκαν στα καντούνια της πόλης και δημοσίευσαν διάφορα στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί.

Aνάμεσα στα βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, είναι κι ένα στιγμιότυπο που βρίσκεται καθισμένη δίπλα στον σύντροφό της. Kαι οι δύο δείχνουν χαλαροί κι ευδιάθετοι, καθώς παρακολουθούν έναν από τους σεφ των μαγαζιών του επιχειρηματία να ετοιμάζει πρωινό μπροστά τους. Στο βάθος φαίνεται το ζευγάρι για πρώτη φορά μαζί, σε ανάρτηση στα social.

Το ζευγάρι επέστρεψε αεροπορικώς από το νησί, το βράδυ της Κυριακής.

Η κάμερα του Happy Day συνάντησε τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον σύντροφό της κατά την άφιξή τους στην Αθήνα, με την παρουσιάστρια να απαντά με ευγένεια και χαμόγελο πως πέρασαν πολύ ωραία, χωρίς να θέλει να πει περισσότερα.