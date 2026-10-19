Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Η παρουσιάστρια επέστρεψε στην Αθήνα μαζί με τον επιχειρηματία

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Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
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Σίσσυ Χρηστίδου: Tα instastories της από το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην Κέρκυρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου πέρασε το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο.
  • Το ταξίδι έγινε με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μαγαζιού του Νεδέλκου.
  • Η Χρηστίδου δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραμονή τους στο νησί, περιλαμβάνοντας βίντεο με τον σύντροφό της.
  • Το ζευγάρι επέστρεψε στην Αθήνα την Κυριακή, όπου η Χρηστίδου δήλωσε ότι πέρασαν πολύ ωραία.
  • Η κάμερα του Happy Day τους συνάντησε κατά την άφιξή τους στην Αθήνα.

Στην Κέρκυρα πέρασε το Σαββατοκύριακό της η Σίσσυ Χρηστίδου, μαζί με αγαπημένους της φίλους. Η παρουσιάστρια πλέον συνδέεται στενά με το νησί, καθώς εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος

Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του

Mε αφορμή τα εγκαίνια του νέου μαγαζιού του συντρόφου της, η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στο νησί των ιπποτών μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε, τη Ρούλα Σταματοπούλου κι άλλους φίλους της.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Περιηγήθηκαν στα καντούνια της πόλης και δημοσίευσαν διάφορα στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Aνάμεσα στα βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, είναι κι ένα στιγμιότυπο που βρίσκεται καθισμένη δίπλα στον σύντροφό της. Kαι οι δύο δείχνουν χαλαροί κι ευδιάθετοι, καθώς παρακολουθούν έναν από τους σεφ των μαγαζιών του επιχειρηματία να ετοιμάζει πρωινό μπροστά τους. Στο βάθος φαίνεται το ζευγάρι για πρώτη φορά μαζί, σε ανάρτηση στα social.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Το ζευγάρι επέστρεψε αεροπορικώς από το νησί, το βράδυ της Κυριακής.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Η κάμερα του Happy Day συνάντησε τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον σύντροφό της κατά την άφιξή τους στην Αθήνα, με την παρουσιάστρια να απαντά με ευγένεια και χαμόγελο πως πέρασαν πολύ ωραία, χωρίς να θέλει να πει περισσότερα.

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