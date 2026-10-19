Το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, τον Δεκέμβριο

Η μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

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Το μεγάλο γιορτινό ραντεβού του κόσμου της μελισσοκομίας, το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, διοργανώνεται στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στο σύγχρονο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και περιμένει να υποδεχτεί και φέτος χιλιάδες καταναλωτές αλλά και τους φίλους μελισσοκόμους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Φεστιβάλ. 

Το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, τον Δεκέμβριο

Δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς μελισσοκόμους να έρθουν σε επαφή απευθείας με τους χιλιάδες καταναλωτές που το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος του Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. 

Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για τη σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων.

Περισσότεροι από 300 παραγωγοί θα παρουσιάσουν ιδιαίτερες και σπάνιες ποικιλίες ελληνικού μελιού, προϊόντα της κυψέλης και προϊόντα με βάση το μέλι. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν, να γνωρίσουν και να προμηθευτούν προϊόντα απευθείας από τους ανθρώπους που τα παράγουν, ανακαλύπτοντας γεύσεις και αρώματα από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Παράλληλα θα διεξαχθεί το «17ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας» με θέμα «Μελισσοκομία και Βιωσιμότητα» με τη συνεργασία των φορέων και επιστημόνων του κλάδου, καθώς και ο «6ος Διαγωνισμός Ελ. Μελιού Ανώτερης Ποιότητας – High Quality Honey Contest» σε συνεργασία με το Εργαστήρι Μελισσοκομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο την ανάδειξη μελιών εξαιρετικής ποιότητας και τη γνωριμία του καταναλωτικού και εμπορικού κοινού με τον πλούτο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών μελιών.

Στον ειδικό Τομέα Μελισσοκομικού Εξοπλισμού, κορυφαίες ελληνικές εταιρείες και σημαντικές επιχειρήσεις από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Τουρκία και την Αίγυπτο θα παρουσιάσουν σύγχρονα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και λύσεις για τις ανάγκες της μελισσοκομίας.

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμοι θα μπορούν να ενημερωθούν για μηχανήματα, κυψέλες, μελισσοεφόδια, προϊόντα για την αντιμετώπιση ασθενειών των μελισσών, μέσα ατομικής προστασίας και πολλές ακόμη εφαρμογές που υποστηρίζουν την καθημερινή τους εργασία.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, όπου θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ,  είναι ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο μέσα στον εμπορικό άξονα της Αθήνας, εκατό μέτρα από το σταθμό του Μετρό Ανθούπολης και διαθέτει άνετο δωρεάν Parking.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 3610265
Email: info@greekhoneyfestival.gr
Ιστοσελίδα: www.greekhoneyfestival.gr

Ακολουθήστε το Φεστιβάλ:

Facebook: www.facebook.com/festivalmeliou 
Instagram: www.instagram.com/festivalmeliou 
Tiktok:         www.tiktok.com/@festivalmeliou                                                                                                             
 

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