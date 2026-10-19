Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, την οποία απολαμβάνουμε στην τηλεόραση στη σειρά «Κάμπινγκ» και στο θέατρο στην παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας».

Γνωρίζοντας τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Το βιογραφικό της ηθοποιού



Γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 1992, είναι 33 χρόνων και μεγάλωσε στο Νέο Βουτζά Αττικής

Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @christina_hillafameli

Όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, έχασε τη μητέρα της όταν ήταν 16 ετών από καρκίνο. Για συναισθηματικούς λόγους αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και το επίθετό της (Φαμέλη), στο όνομά της: « Το Φαμέλη είναι το επίθετο της μητέρας μου και όταν την έχασα αποφάσισα να το κρατήσω. Ήμουν 16 χρόνων όταν την έχασα και ήθελα να την κουβαλάω μαζί μου», είχε εκμυστηρευτεί στην εκπομπή Πάμε Δανάη

Για συναισθηματικούς λόγους αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και το επίθετό της (Φαμέλη), στο όνομά της: « και όταν την έχασα αποφάσισα να το κρατήσω. Ήμουν 16 χρόνων όταν την έχασα και ήθελα να την κουβαλάω μαζί μου», είχε εκμυστηρευτεί στην εκπομπή Πάμε Δανάη Ο πατέρας της είναι ο συνθέτης Περικλής Χειλάς, ενώ είναι η μικρότερη από τα δύο αδέλφια της

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη φοίτησε σε μουσικό σχολείο, ενώ αρχικά ήθελε να ακολουθήσει καριέρα μπαλαρίνας, αφού χόρευε μπαλέτο από όταν ήταν 5 χρόνων

Αποφοίτησε το 2013 από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης - Καρόλου Κουν

Το 2015 έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο

Έχει συμμετάσχει και πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες ταινίες, σειρές και παραστάσεις

Έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές «Σασμός», «Silent Road», «Η ζωή εν

Τάφω», «Άγριες Μέλισσες» κ.λπ.

Σήμερα τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη απολαμβάνουμε στην τηλεοπτική σειρά «Κάμπινγκ» και στο θέατρο στην παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας».

Οι σχέσεις και ο ρόλος του έρωτα στη ζωή της

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη ήταν σε σχέση για τέσσερα χρόνια με τον σκηνοθέτη Θανάση Τότσικα, με τον οποίο χώρισε τον Νοέμβριο του 2023. Το πρώην ζευγάρι είχε γνωριστεί στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Άγριες Μέλισσες. Έπειτα ήταν για δύο χρόνια περίπου σε σχέση με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη, όμως οι δρόμοι τους χώρισαν τον Δεκέμβριο του 2025

«Ήμουν από πάντα πολύ σχεσάκιας αλλά τώρα άλλαξε αυτό. Ποτέ όμως δεν έκατσα να πω στον εαυτό μου “Χριστίνα, εσύ πρέπει να είσαι σε μία σχέση”. Όχι. Συνέβαινε. Με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δε συνέβαινε τυχαία. Προφανώς το επιδίωκα με έναν τρόπο κι εγώ γιατί έμενα στα πράγματα», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη, «Νέα γυναίκα μόνη, δεν ψάχνει» λίγους μήνες πριν.

Στην ίδια συζήτηση είχε κάνει και την αυτοκριτική της, λέγοντας: «Τους ανέβαζα σε ένα βάθρο τους συντρόφους μου, τόσο ψηλά. Δικό μου φάουλ. Που μετά οι άνθρωποι, είναι λογικό, δεν είναι θεοί, θα πέσουν από εκεί. Και μετά εσύ απογοητεύεσαι, αλλά εσύ τον έβαλες εκεί».

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η απώλεια που της στοίχισε και ο χορός που αγάπησε

Η γνωστή ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της, στην απώλεια της μητέρας της καθώς και στο χορό που τόσο αγάπησε, αλλά τελικά άφησε πίσω. «Δε θα άφηνα ποτέ τον χορό αν μπορούσα να πάω πίσω, είναι κάτι που με έχει πληγώσει. Έχασα τη μαμά μου και ήταν πολύ μεγάλο στήριγμα εκείνη για το μπαλέτο. Είναι ένας φοβερά δύσκολος δρόμος ο χορός, έχει ξύλο. Και εκεί κάπως δεν μπορούσα να το συνεχίσω. Με έναν τρόπο βίωσα έτσι δύο απώλειες».

Οι γονείς, της όπως ανάφερε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι ήταν πάντα δίπλα της και τη στήριζαν σε κάθε της απόφαση: «Οι γονείς μου ήταν από τις περιπτώσεις που με έσπρωχναν να το κάνω. Η μαμά μου μου έλεγε “να γίνεις ηθοποιός”. Με παρηγορεί η σκέψη, γιατί δεν πρόλαβε να με δει, ότι “σαν να το ήξερε”», ανέφερε συγκινημένη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη είχε αναφερθεί και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν πρωτοξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός: «Όντως υπήρξαν δυσκολίες οικονομικές, δεν ήταν εύκολα. Ήμουν φοιτήτρια και στην καρδιά της κρίσης. Ήταν δύσκολα τα πράγματα για όλη την Ελλάδα. Βγαίναμε από τη σχολή και μας έλεγαν "πού θα πάτε τώρα, δεν έχει μέλλον". Με πέτυχε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, δεν γίνονταν οντισιόν, δεν υπήρχαν δουλειές, δεν υπήρχε τηλεόραση. Όντως υπήρξαν δυσκολίες οικονομικές, δεν ήταν εύκολα».

Όπως είπε έκανε πολλές δουλειές προκειμένου να επιβιώσει. «Έχω πάει σε όλη τη χώρα περιοδεία με παιδικές παραστάσεις, έκανα την Πέπα το γουρουνάκι», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ανατροφή της την κράτησε προσγειωμένη: «Μου ήρθε απότομα, αλλά επειδή και η μητέρα μας και ο πατέρας μας μάς μεγάλωσαν προσπαθώντας να είμαστε πολύ προσγειωμένοι, κάπως ήμουν προετοιμασμένη γι’ αυτό, δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα», εξομολογήθηκε.