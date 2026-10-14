Τον Γιώργο Χρυσοστόμου απολαμβάνουμε το τελευταίο διάστημα στην τηλεοπτική σειρά Κάμπινγκ, ενώ πρωταγωνιστεί και στη θεατρική παράσταση «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά».

Γνωρίζοντας τον Γιώργο Χρυσοστόμου - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1980 στη Ρόδο, είναι 46 χρόνων και ο προσωπικός λογαριαμσός του στο Instagram είναι @giorgos.chrysostomou_official

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Τιμήθηκε με το Θεατρικό Βραβείο «Δημήτρης Χορν» (2014) και Βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου Αθηνοράματος (2015 και 2018)

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση στο «504 χλμ. βόρεια της Αθήνας», ενώ θέατρο πρωτοεμφανίστηκε στη Ρόδο και την παράσταση «Το φάντασμα της Μασσαλίας»

Έχει συνεργαστεί με αξιόλογους σκηνοθέτες όπως οι Γιάννης Κακλέας, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Δημήτρης Καραντζάς, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος κ.ά. ενώ έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος μαζί με τον Μάκη Παπαδημητρίου το έργο «Πέτρες στις Τσέπες του», για το οποίο κέρδισε για δεύτερη φορά το βραβείο Α’ αντρικού ρόλου Αθηνοράματος το 2018

Τον απολαύσαμε σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές όπως τα «S1ngles», «L.A.P.D.», «Έτερος Εγώ», «Αγγελική», «Το Ναυάγιο», «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κ.ά.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις όπως οι: «MUTE» (σύλληψη/ερμηνεία), «Το σώσε», «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι», «Όρνιθες» κ.ά.

Γιώργος Χρυσοστόμου: Η εξομολόγηση για το αλκοόλ και την ψυχοθεραπεία

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αλκοολισμό, καθώς και πόσο συνέβαλε στην αλλαγή του χαρακτήρα του η ψυχοθεραπεία. Όπως είχε εξομολογηθεί: «Την πρώτη φορά που μίλησα για τον αλκοολισμό, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, να πω: "Πάμε όλοι μαζί", να δώσω ένα παράδειγμα. Σε καμιά περίπτωση. Απλά έτυχε να γίνει μια ερώτηση τύπου, ξέρω εγώ κι είπα εγώ… έχω σταματήσει. Και μου λέει ένας φίλος μου που το είχε λίγο ταμπού, μου λέει: "Ρε συ, μην τα λες αυτά!". Ντράπηκε ο ίδιος. Και του λέω:"Γιατί;". Του λέω: "Να σου πω κάτι; Δεν μπορώ εγώ να πω ότι δεν έχω πιει, τη στιγμή που με έχει δει ένα κάρο λαός". 15 χρόνια συναπτά, να είμαι κάπως έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις τρεις η ώρα το πρωί. Εννοώ εγώ δε σηκωνόμουν το πρωί για να πιω. Δεν είχα πάει σε αυτή τη φάση. Το έβλεπα κάπως μάλλον να έρχεται… γιατί εμένα με πήρε μία μπάλα, δουλεύοντας κάθε μέρα νύχτα. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή τελείωναν τα πράγματα και μετά απλά το τρία έγινε τέσσερα, το τέσσερα έγινε πέντε… και μετά πηγαίναμε σε αφτεράδικο, έτσι πήγαινε. Και κατέληξα κάποια στιγμή, 7,5 - 8 το πρωί να είμαι έτσι, και να μην μπορώ πια να… συν το ότι μου προκαλούσε τρομερό θυμό. Οπότε, όταν εγώ λοιπόν το σταμάτησα αυτό… και μάλιστα το σταμάτησα και σε μια μέρα που ήταν ό,τι έπρεπε για να γίνω… Μετά είπα ότι δεν μπορώ να λέω ψέματα στον κόσμο. Και θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι αυτός… εγώ είμαι ολόκληρος αυτός», εξομολογήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Ενώ για την αλλαγή στο χαρακτήρα του μέσω της ψυχοθεραπείας ανέφερε ότι: Γιώργος Χρυσοστόμου: «Μεγαλώνω, είμαι 46 χρόνων και αλλάζω σαν χαρακτήρας. Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, αλλά και αυτή μόνη της δεν κάνει. Αν δεν το δουλέψεις λίγο είναι σαν να πληρώνεις τη συνδρομή στο γυμναστήριο και να μην πηγαίνεις. Μόνο οι άλλοι βλέπουν την αλλαγή. Σε κάποιες καταστάσεις κούρασης το βλέπω και λέω μπράβο, δεν μου το ’χα. Είμαι οξύθυμος με τον εαυτό μου κυρίως», είχε αναφέρει πρόσφατα στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.