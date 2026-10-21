Αμαλιάδα: «Δεν κατάλαβα πότε την έθαψαν» - Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια

Έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι, δίπλα στο σπίτι τους

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Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 79χρονης γυναίκας στην Αμαλιάδα, η οποία είχε βρεθεί θαμμένη σε αγροτεμάχιο δίπλα στο σπίτι όπου διέμενε με τα παιδιά της. Η σορός της ηλικιωμένης ήταν τυλιγμένη με κουβέρτα, ενώ η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του 46χρονου γιου της.

Ο άνδρας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Το σημείο, όπου έθαψαν τη μητέρα τους τα δύο αδέλφια - ilidakampos.gr

Το σημείο, όπου έθαψαν τη μητέρα τους τα δύο αδέλφια - ilidakampos.gr

Όπως είπε βρέθηκε σε ψυχική κατάρρευση όταν κατάλαβε τι είχαν κάνει τα αδέλφια του. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο ίδιο σπίτι, δεν κατάλαβε πώς έθαψαν τη μητέρα τους στο διπλανό χωράφι. 

«Εγώ ήμουν εδώ στο σπίτι, στο δωμάτιό μου. Μου είπε ο αδελφός μου ότι η μητέρα μας πέθανε. Τους είδα να παίρνουν μια κουβέρτα και βγήκαν έξω. Έλειψαν τρία τέταρτα, μία ώρα περίπου και όταν γύρισαν μου είπαν ότι την έθαψαν. Εγώ δεν τους άφηνα, ήθελα να φωνάξουμε ασθενοφόρο», είπε ο 46χρονος. 

Ανέφερε πως η μητέρα τους είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και λάμβανε αναπηρική σύνταξη.  Σύμφωνα με τον ίδιο ο ενταφιασμός της έγινε χθες το βράδυ και δεν έκρυψε την αντίθεσή του για τον τρόπο που τα αδέλφια του χειρίστηκαν την κατάσταση. 

Αμαλιάδα: Πώς αποκαλύφθηκε ο ενταφιασμός της γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος κατήγγειλε ότι τα δύο αδέλφια του προχώρησαν στην ταφή της μητέρας τους χωρίς να ζητήσουν τη συγκατάθεσή του.

Τα δύο αδέλφια κατήγγειλε στην αστυνομία ο τρίτος τους αδελφός - ilidakampos.gr

Τα δύο αδέλφια κατήγγειλε στην αστυνομία ο τρίτος τους αδελφός - ilidakampos.gr

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας.

Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 37χρονος και ο 44χρονος παραδέχθηκαν ότι είχαν προχωρήσει στην ταφή της μητέρας τους και υπέδειξαν το σημείο όπου την είχαν θάψει.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, η σορός της 79χρονης εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτεμάχιο δίπλα από την κατοικία, σκεπασμένη με κουβέρτα.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Αμαλιάδα: Τι υποστήριξαν τα δύο αδέλφια για την ταφή

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα δύο αδέλφια φέρονται να υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ταφή της μητέρας τους για οικονομικούς λόγους, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. 

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