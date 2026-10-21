Χάρης Ρώμας: «Είμαι πολύ ερωτευμένος, δεν πιστεύω στις ανοιχτές σχέσεις»

Ο έρωτας, η απιστία και η εκρηκτική σχέση με τον πατέρα του

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Φωτογραφίες του Χάρη Ρώμα / NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Ρώμας μίλησε για τη σύγκρουση με τον πατέρα του λόγω της απόφασής του να αφήσει την Ιατρική για το θέατρο.
  • Αναφέρθηκε στην δυσκολία του να ξεχωρίσει την αληθινή αγάπη από την εμμονή.
  • Δηλώνει ότι είναι πολύ ερωτευμένος και δεν πιστεύει στις ανοιχτές σχέσεις, καθώς αυτές δεν λειτούργησαν στο παρελθόν.
  • Έχει βιώσει και την απιστία, τόσο ως θύμα όσο και ως δράστης, και θεωρεί πολύτιμες αυτές τις εμπειρίες.
  • Επιθυμεί την απόλυτη αγάπη και την ολοκληρωμένη σχέση.

Ο Χάρης Ρώμας παραχώρησε μία αφοπλιστική συνέντευξη, στην οποία μίλησε για τον έρωτα, την απιστία, καθώς και για τη σύγκρουση με τον πατέρα του όταν αποφάσισε να αφήσει την Ιατρική και να ασχοληθεί με το θέατρο.

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Για την απόφασή του να αφήσει την ιατρική και να ασχοληθεί με την υποκριτική, κάτι που τον έφερε σε σύγκρουση με τον πατέρα του, ο Χάρης Ρώμας είπε στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids ότι: «Με λυπούσε όπως είναι φυσικό και με θύμωνε παράλληλα, γιατί πίστευα στον εαυτό μου. Κράτησα απόσταση από τον πατέρα μου, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήθελε και ο ίδιος. Περισσότερο ο ίδιος, μου είπε "ότι εμένα με πληγώνει να σε βλέπω να μη γίνεσαι γιατρός, ενώ έχεις τα φόντα". Επειδή πέρασα κιόλας στην Ιατρική και δεν ήταν και εύκολο. Είχε στο μυαλό του ότι έχει γεννήσει τον Άινστάιν. Σου λέει είναι πολύ έξυπνο το παιδί μου, πρέπει να γίνει γιατρός. Του άρεσε αυτό. Του άρεσε και το ανθρωπιστικό κομμάτι. Και εμένα. Γι' αυτό έδωσα στην ιατρική. Μου είχε φανεί ότι είναι ωραίο».

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Ο Χάρης Ρώμας / Φωτογραφία: NDP

Ο Χάρης Ρώμας / Φωτογραφία: NDP

Σε άλλο κομμάτι της συνέντευξής του, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε στον έρωτα και την απιστία, ενώ παραδέχτηκε ότι  δεν ήταν πάντα εύκολο να ξεχωρίσει την αληθινή αγάπη από την εμμονή: «Πολλές φορές είναι ψευδαίσθηση έρωτα ή ήταν λάθος έρωτας και το ήξερα και επέμενα. Γιατί ήταν ένα πάθος, μια εμμονή. Τώρα είναι ωραία».

«Είμαι πολύ ερωτευμένος. Δεν πιστεύω στις ανοιχτές σχέσεις»

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα, ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ ερωτευμένος και ότι δεν πιστεύει στις ανοιχτές σχέσεις: «Εγώ δεν πιστεύω στις ανοιχτές σχέσεις, τώρα είμαι και πολύ ερωτευμένος και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να γίνει ανοιχτή σχέση. Είχα στο παρελθόν ανοιχτή σχέση, αλλά δε λειτούργησε. Δεν ξέρω... Θέλω την απόλυτη αγάπη και αν αισθάνεσαι ότι "την προσεγγίζω, την έχω", δεν θες να το χάσεις αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Ρώμας. 

Τέλος ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την απιστία, λέγοντας ότι έχει απατήσει, αλλά έχει απατηθεί και ο ίδιος στο παρελθόν «Εννοείται και τα δύο. Έχει συμβεί, φυσικά. Και αυτό είναι πολύτιμο. Και από εκεί μάθαμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Στο άνθρωπο που με απάτησε έχασα το ενδιαφέρον μου. Ξέρεις, στην αρχή από γινάτι να πάθεις μια εμμονή και να θέλεις να συνεχιστεί. Αλλά σύντομα αισθάνεσαι ότι δεν έχει νόημα για σένα. Εγώ προσωπικά. Και δεν είναι θέμα εγωισμού. Είναι θέμα ότι θέλω να αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη αγάπη». 

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