Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα

«Να πάω σε διάλειμμα γιατί με παίρνει το παιδί μου από το Άμστερνταμ»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γιο της, Φίλιππο-Ραφαήλ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.
  • Ο Φίλιππος σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και ήθελε να μοιραστεί μαζί της νέα από τις σπουδές του.
  • Η Σίσσυ εξέφρασε την ανησυχία και την ανακούφισή της κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους.
  • Η εύρεση φοιτητικής κατοικίας στο Άμστερνταμ ήταν δύσκολη διαδικασία, όπως ανέφερε η Σίσσυ στα social media.
  • Η Σίσσυ σχολίασε τις υψηλές απαιτήσεις του Πανεπιστημίου, αναφέροντας ότι τα δημόσια ιδρύματα δεν αστειεύονται.

Μια προσωπική στιγμή της Σίσσυς Χρηστίδου μεταφέρθηκε ζωντανά στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! το πρωί της Τετάρης, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γιο της, Φίλιππο-Ραφαήλ, ενώ βρισκόταν στον αέρα. Η κλήση έγινε από το Άμστερνταμ, όπου ο 18χρονος έχει μετακομίσει τις τελευταίες εβδομάδες για τις σπουδές του, και προκάλεσε μια σύντομη διακοπή στη ροή της εκπομπής το πρωί της Τετάρτης.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!

Η παρουσιάστρια ενημέρωσε αμέσως τους συνεργάτες της για το ποιος την καλούσε και αντέδρασε με χιούμορ, δείχνοντας παράλληλα τη φυσική ανησυχία μιας μητέρας που βλέπει το παιδί της να την αναζητά από το εξωτερικό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Να πάω σε διάλειμμα γιατί με παίρνει το παιδί μου από το Άμστερνταμ!»

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα

Το τηλεφώνημα από το Άμστερνταμ και η αντίδραση της Σίσσυς Χρηστίδου

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έγινε σαφές ότι ο λόγος της κλήσης δεν ήταν κάποιο πρόβλημα, αλλά η ανάγκη του γιου της να μοιραστεί μαζί της τα νέα του. Τότε η αρχική αγωνία της παρουσιάστριας μετατράπηκε σε ανακούφιση και συγκίνηση.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!

Η ίδια μοιράστηκε αμέσως με το πάνελ και τους τηλεθεατές τι της είπε ο Φίλιππος-Ραφαήλ, λέγοντας: «Αχ, πώς τα πήγες; Μου λέει “θέλω να σου πω πώς τα πήγα, γράψαμε”». Η φράση αυτή αποκάλυψε ότι ο νεαρός ήθελε να ενημερώσει τη μητέρα του για το πώς εξελίχθηκε κάτι σημαντικό στην καθημερινότητά του.

Μετά τη σύντομη αυτή on air συνομιλία, η παρουσιάστρια ζήτησε να ακολουθήσει διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να συνεχίσει την επικοινωνία με τον γιο της και να ακούσει με περισσότερη άνεση όλα όσα ήθελε να της πει.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα

Σίσσυ Χρηστίδου: «Τα δημόσια δεν αστειεύονται!»

Η Σίσσυ, πάντα ειλικρινής και με το χαμόγελο στα χείλη, δεν έκρυψε τη συγκίνησή αλλά και το χιούμορ της όταν μίλησε για τη μεγάλη ακαδημαϊκή πρόκληση του γιου της.

«Είναι οι πρώτες εξετάσεις τώρα, πολύ σημαντικές! Και το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ δεν αστειεύεται... Τα ιδιωτικά αστειεύονται λίγο, αν χρειαστεί. Τα δημόσια; Δεν αστειεύονται!» δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το δικό της μοναδικό στίγμα για τις υψηλές απαιτήσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα

Ο Φίλιππος-Ραφαήλ Μαραντίνης είναι ο πρωτότοκος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη, ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι ευχές του γιου της Φίλιππου για τη Γιορτή της Μητέρας

Η εύρεση φοιτητικής κατοικίας στο Άμστερνταμ αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και «εφιαλτική» διαδικασία, όπως μας ενημέρωσε μέσα από αναρτήσεις της η Σίσσυ. Η παρουσιάστρια ταξίδεφε μαζί του στην ολλανδική πρωτεύουσα για να ψάξουν επιτόπου σπίτι, μοιραζόμενη την απόγνωσή της στα social media, καθώς τα ακίνητα είναι ελάχιστα, πανάκριβα, φεύγουν μέσα σε μία μέρα και πολλά από αυτά δε δέχονται φοιτητές.

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
 |
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
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