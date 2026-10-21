Μια προσωπική στιγμή της Σίσσυς Χρηστίδου μεταφέρθηκε ζωντανά στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! το πρωί της Τετάρης, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γιο της, Φίλιππο-Ραφαήλ, ενώ βρισκόταν στον αέρα. Η κλήση έγινε από το Άμστερνταμ, όπου ο 18χρονος έχει μετακομίσει τις τελευταίες εβδομάδες για τις σπουδές του, και προκάλεσε μια σύντομη διακοπή στη ροή της εκπομπής το πρωί της Τετάρτης.

Η παρουσιάστρια ενημέρωσε αμέσως τους συνεργάτες της για το ποιος την καλούσε και αντέδρασε με χιούμορ, δείχνοντας παράλληλα τη φυσική ανησυχία μιας μητέρας που βλέπει το παιδί της να την αναζητά από το εξωτερικό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Να πάω σε διάλειμμα γιατί με παίρνει το παιδί μου από το Άμστερνταμ!»

Το τηλεφώνημα από το Άμστερνταμ και η αντίδραση της Σίσσυς Χρηστίδου

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έγινε σαφές ότι ο λόγος της κλήσης δεν ήταν κάποιο πρόβλημα, αλλά η ανάγκη του γιου της να μοιραστεί μαζί της τα νέα του. Τότε η αρχική αγωνία της παρουσιάστριας μετατράπηκε σε ανακούφιση και συγκίνηση.

Η ίδια μοιράστηκε αμέσως με το πάνελ και τους τηλεθεατές τι της είπε ο Φίλιππος-Ραφαήλ, λέγοντας: «Αχ, πώς τα πήγες; Μου λέει “θέλω να σου πω πώς τα πήγα, γράψαμε”». Η φράση αυτή αποκάλυψε ότι ο νεαρός ήθελε να ενημερώσει τη μητέρα του για το πώς εξελίχθηκε κάτι σημαντικό στην καθημερινότητά του.

Μετά τη σύντομη αυτή on air συνομιλία, η παρουσιάστρια ζήτησε να ακολουθήσει διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να συνεχίσει την επικοινωνία με τον γιο της και να ακούσει με περισσότερη άνεση όλα όσα ήθελε να της πει.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Τα δημόσια δεν αστειεύονται!»

Η Σίσσυ, πάντα ειλικρινής και με το χαμόγελο στα χείλη, δεν έκρυψε τη συγκίνησή αλλά και το χιούμορ της όταν μίλησε για τη μεγάλη ακαδημαϊκή πρόκληση του γιου της.

«Είναι οι πρώτες εξετάσεις τώρα, πολύ σημαντικές! Και το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ δεν αστειεύεται... Τα ιδιωτικά αστειεύονται λίγο, αν χρειαστεί. Τα δημόσια; Δεν αστειεύονται!» δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το δικό της μοναδικό στίγμα για τις υψηλές απαιτήσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.

Ο Φίλιππος-Ραφαήλ Μαραντίνης είναι ο πρωτότοκος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη, ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία.

Η εύρεση φοιτητικής κατοικίας στο Άμστερνταμ αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και «εφιαλτική» διαδικασία, όπως μας ενημέρωσε μέσα από αναρτήσεις της η Σίσσυ. Η παρουσιάστρια ταξίδεφε μαζί του στην ολλανδική πρωτεύουσα για να ψάξουν επιτόπου σπίτι, μοιραζόμενη την απόγνωσή της στα social media, καθώς τα ακίνητα είναι ελάχιστα, πανάκριβα, φεύγουν μέσα σε μία μέρα και πολλά από αυτά δε δέχονται φοιτητές.