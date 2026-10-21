Βόλος: Απόπειρα αυτοκτονίας στη φυλακή έκανε η κατηγορούμενη μητέρα

Τι λέει μέσα από τη φυλακή - Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει

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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα από το Βόλο κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και παιδική πορνογραφία της ανήλικης κόρης της.
  • Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.
  • Διώκεται για παραγωγή και διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω Viber.
  • Υποστηρίζει ότι ενήργησε λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και απελπισίας.
  • Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας.

Τη σιωπή της «έσπασε» η μητέρα από το Βόλο που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση αλλά και υλικό παιδικής πορνογραφίας σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Bόλος: Μητέρα διακινούσε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της

Η γυναίκα, η οποία παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού, φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της και μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο των φυλακών. 

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, η κατηγορούμενη διώκεται, μεταξύ άλλων, για παραγωγή, κατοχή και διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω τεχνολογικών συστημάτων, καθώς και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 12 ετών και αιμομιξία. 

Κατά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έχουν εντοπιστεί δύο βίντεο και τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες φέρεται να απεικονίζεται το παιδί. 

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την έρευνα, ότι η γυναίκα φέρεται να έστελνε το υλικό σε συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω της εφαρμογής Viber, επιδιώκοντας οικονομικό όφελος. 

Λίγο πριν από την απόπειρα, η κατηγορούμενη μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και τη Ρούλα Κουσουρή, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.  

Βόλος: Απόπειρα αυτοκτονίας στη φυλακή έκανε η κατηγορούμενη μητέρα

Βόλος: «Δε θυμάμαι, ήμουν θολωμένη. Ήμουν σε κακή οικονομική κατάσταση» 

Η γυναίκα περιέγραψε τη δική της εκδοχή για το πώς ξεκίνησε η επικοινωνία της με τον άνδρα που φέρεται να λάμβανε το υλικό. 

Όπως ισχυρίστηκε, αρχικά είχε ανεβάσει φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια δέχθηκε μήνυμα από άτομο που της πρότεινε να ασχοληθεί με διαφημίσεις ρούχων. Σύμφωνα με την ίδια, η επικοινωνία εξελίχθηκε σταδιακά σε αιτήματα για φωτογραφίες της και αργότερα για φωτογραφίες της κόρης της. 

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς είναι χήρα και μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας, το οποίο, όπως είπε, χρειάζεται συνεχή φροντίδα και συχνές μεταγγίσεις. 

«Είχα απελπιστεί», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε στις συγκεκριμένες ενέργειες λόγω των οικονομικών δυσκολιών και της υπόσχεσης για εργασία. 

Όπως δήλωσε, εκτιμά ότι έστειλε περίπου 15 φωτογραφίες της κόρης της, η οποία τότε ήταν 10 ετών. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι σταμάτησε όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας άρχισε να την απειλεί ότι θα δημοσιοποιούσε το υλικό στο διαδίκτυο. 

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος άνδρας τής είχε ζητήσει να φέρει το παιδί σε συνάντηση, πρόταση την οποία, όπως υποστήριξε, αρνήθηκε. 

Η υπόθεσή της αναμένεται να εκδικαστεί τον Νοέμβριο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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