Βόλος: Μητέρα Διακινούσε Βίντεο Κακοποίησης Της Κόρης Της

Bόλος: Μητέρα διακινούσε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της

Προσωρινά κρατούμενη η κατηγορούμενη - Τον Νοέμβριο η δίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.26 , 14:57 Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν σήμερα για τα αιματηρά επεισόδια
18.10.26 , 14:37 Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Χωρίς αισθήσεις οι επιβαίνοντες
18.10.26 , 14:25 Σφοδρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Ένας σοβαρά τραυματίας
18.10.26 , 14:09 ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!
18.10.26 , 14:00 Θέλεις να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου; Δες μερικά tips που θα βοηθήσουν
18.10.26 , 13:27 «Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του
18.10.26 , 13:27 10 «χρυσοί» κανόνες για να μην πέσετε θύματα απατεώνων και μαϊμού-τεχνικών
18.10.26 , 13:07 Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ
18.10.26 , 12:52 Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα
18.10.26 , 12:16 Τα Φαντάσματα: Μία γυναίκα λέει πως είναι ετεροθαλής αδερφή της Μαρίας
18.10.26 , 12:11 Συγκίνησε ο Μητροπολίτης: Ο Μαζωνάκης βοηθούσε πάντα μακριά από τα φώτα
18.10.26 , 12:04 Bόλος: Μητέρα διακινούσε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της
18.10.26 , 12:00 Δες αυτές τις συμβουλές, για να δώσεις στα χείλη, φυσικό όγκο και ζωντάνια
18.10.26 , 11:51 Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο
18.10.26 , 11:17 Ozric Tentacles: Στον δικό τους ψυχεδελικό κόσμο
Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Χωρίς αισθήσεις οι επιβαίνοντες
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Σφοδρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Ένας σοβαρά τραυματίας
«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή
10 «χρυσοί» κανόνες για να μην πέσετε θύματα απατεώνων και μαϊμού-τεχνικών
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βόλος: Μητέρα Διακινούσε Βίντεο Κακοποίησης Της Κόρης Της
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα από τον Βόλο κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της, ηλικίας κάτω των 12 ετών.
  • Η 51χρονη φέρεται να παρήγαγε και να διέθετε ψηφιακό υλικό κακοποίησης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
  • Η δράση της τοποθετείται μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2024 και περιλαμβάνει προσδοκία χρηματικού οφέλους.
  • Έχει προφυλακιστεί και θα δικαστεί τον Νοέμβριο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας.
  • Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου με εμπλοκή της ίδιας της μητέρας οδεύει προς τη δικαιοσύνη. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας αναμένεται να καθίσει τον ερχόμενο Νοέμβριο μια 51χρονη γυναίκα από τον Βόλο, η οποία κατηγορείται ότι παρήγαγε και διοχέτευσε ψηφιακό υλικό με θύμα την ίδια την κόρη της, η οποία τότε ήταν κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, η δράση της κατηγορούμενης τοποθετείται χρονικά στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου του 2024.

Η 51χρονη φέρεται όχι μόνο να κατέγραφε και να διατηρούσε στο αρχείο της το παράνομο ψηφιακό υλικό με το παιδί της, αλλά και να το απέστειλε σε τρίτο πρόσωπο (άνδρα) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μηνυμάτων. Επιπλέον, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η διακίνηση του υλικού έγινε με το αζημίωτο, καθώς υπήρχε προσδοκία χρηματικού οφέλους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν τη δημιουργία, την κατοχή, καθώς και τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω τεχνολογικών συστημάτων.

Έχει προφυλακιστεί η 51χρονη – Σε ισχύ το τεκμήριο αθωότητας

Η γυναίκα έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενη και παραμένει στη φυλακή μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, όπου το δικαστήριο της Λάρισας θα αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό. Όπως προβλέπει ο νόμος, για την κατηγορούμενη ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Για την προστασία της ψυχικής υγείας και της ιδιωτικότητας του ανήλικου παιδιού, δε δημοσιοποιούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος
Ελλαδα
Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Χωρίς αισθήσεις οι επιβαίνοντες
Τροχαίο στη Μεταμόρφωση: Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλαδα
Σφοδρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Ένας σοβαρά τραυματίας
10 «χρυσοί» κανόνες για να μην πέσετε θύματα απατεώνων
Ελλαδα
10 «χρυσοί» κανόνες για να μην πέσετε θύματα απατεώνων και μαϊμού-τεχνικών
Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ
Ελλαδα
Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ
Μαζωνάκης: Τα φιαλίδια, τα σβησμένα μηνύματα και το κλειδωμένο συρτάρι
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Τα φιαλίδια, τα σβησμένα μηνύματα και το κλειδωμένο συρτάρι
Το Star αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη
Ελλαδα
Το Star αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη
Κυψέλη: Βρέθηκαν μόνα τους δίδυμα 2 ετών σε διαμέρισμα
Ελλαδα
Κυψέλη: Βρέθηκαν μόνα τους δίδυμα αδερφάκια 2 ετών σε διαμέρισμα
Συναγερμός στη Νίκαια: Βρέθηκαν σφαίρες σε δώμα πολυκατοικίας
Ελλαδα
Συναγερμός στη Νίκαια: Βρέθηκαν χειροβομβίδες, όπλο και φυσίγγια σε ταράτσα
Μερομήνια 2027: Πότε Θα Πέσουν Χιόνια
Ελλαδα
Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top