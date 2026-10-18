Βόλος: Μητέρα Διακινούσε Βίντεο Κακοποίησης Της Κόρης Της

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου με εμπλοκή της ίδιας της μητέρας οδεύει προς τη δικαιοσύνη. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας αναμένεται να καθίσει τον ερχόμενο Νοέμβριο μια 51χρονη γυναίκα από τον Βόλο, η οποία κατηγορείται ότι παρήγαγε και διοχέτευσε ψηφιακό υλικό με θύμα την ίδια την κόρη της, η οποία τότε ήταν κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, η δράση της κατηγορούμενης τοποθετείται χρονικά στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου του 2024.

Η 51χρονη φέρεται όχι μόνο να κατέγραφε και να διατηρούσε στο αρχείο της το παράνομο ψηφιακό υλικό με το παιδί της, αλλά και να το απέστειλε σε τρίτο πρόσωπο (άνδρα) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μηνυμάτων. Επιπλέον, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η διακίνηση του υλικού έγινε με το αζημίωτο, καθώς υπήρχε προσδοκία χρηματικού οφέλους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν τη δημιουργία, την κατοχή, καθώς και τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω τεχνολογικών συστημάτων.

Έχει προφυλακιστεί η 51χρονη – Σε ισχύ το τεκμήριο αθωότητας

Η γυναίκα έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενη και παραμένει στη φυλακή μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, όπου το δικαστήριο της Λάρισας θα αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό. Όπως προβλέπει ο νόμος, για την κατηγορούμενη ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Για την προστασία της ψυχικής υγείας και της ιδιωτικότητας του ανήλικου παιδιού, δε δημοσιοποιούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του.