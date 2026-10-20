Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

«Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», φωτίζει τον σκοτεινό κόσμο του bullying

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP
το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη
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Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στο θέατρο AUDITORIUM, παρουσιάστηκε το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Αλέξανδρου Καλαφάτη, «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάπα.

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Ζήνα Κουτσελίνη - Γιώργος Τσούκαλης / Φωτογραφία NDP - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αστυνομικό μυθιστόρημα κυκλοφόρησε πρόσφατα, εμπνευσμένο από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη που το 2015 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τότε για πρώτη φορά η λέξη bullying μπήκε στο λεξιλόγιο μας με τεράστια ένταση και 11 χρόνια μετά, η ιστορία του Βαγγέλη δεν σταματά να μας ξαφνιάζει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της.

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Τένια Μακρή - Πάνος Σόμπολος / Φωτογραφία NDP - Παναγιώτης Κουφαλέξης
Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Ζήνα Κουτσελίνη, και το λόγο πήραν, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Στέλιος Παρασκευόπουλος και η ψυχολόγος της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Κωστάκου, ενώ αποσπάσματα διάβασε ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Στέλιος Παρασκευόπουλος-Κωνσταντίνα Κωστάκου-Αλέξανδρος Καλαφάτης-Αργύρης Πανταζάρας-Ζήνα Κουτσελίνη / Φωτογραφία NDP - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης είχε μιλίσει πρόσφατα για το βιβλίο του, στο Star.gr

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Ποια ήταν εκείνη η μοναδική στιγμή που πήρες την απόφαση να γράψεις το βιβλίο και γιατί; 

Η στιγμή που πήρα την απόφαση να γράψω το βιβλίο ήταν όταν ολοκλήρωσα το 2017 τη δημοσιογραφική έρευνα για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη που μας συγκλόνισε όλους το 2015. Ήταν το ρεπορτάζ που με σημάδεψε περισσότερο από κάθε άλλο, ενώ αντιλήφθηκα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ορόσημο και θα τη σκεφτόμαστε για πάντα όταν ακούμε τη λέξη bullying. Τα χρόνια που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν την εκτίμησή μου, καθώς η ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της.
Το 2017 λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα να μετατρέψω τη δημοσιογραφική έρευνα σε αστυνομική μυθοπλασία. Τα ερωτήματα στροβιλίζονταν στο μυαλό μου. Πως γεννιέται ένας θύτης; Γιατί οι υπόλοιποι σιωπούν; Και πόσο εύκολο είναι να κοιτάξεις αλλού όταν κάποιος δίπλα σου υποφέρει; 

Θα διαβάσουμε για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Βαγγέλης Γιακουμάκης ή πρόκειται για φανταστικά γεγονότα;

Θα διαβάσετε για απάνθρωπα βασανιστήρια που υπέστη ο Σταυρής, ο 18χρονος ήρωας του μυθιστορήματος. Οι χαρακτήρες του βιβλίου είναι φανταστικοί. Η επίδραση της ιστορίας του Βαγγέλη Γιακουμάκη ωστόσο διαπερνά τη ραχοκοκαλιά του μυθιστορήματος, χωρίς όμως τα γεγονότα που περιγράφονται να είναι πραγματικά. Το βιβλίο είναι σκληρό για όσους έχουν βιώσει τα βέλη του bullying αλλά και για όσους το έχουν ζήσει στο πετσί τους μέσω κάποιου πολύ κοντινού τους ανθρώπου. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αξίζει να διαβαστεί από όλους.

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Αλέξανδρος Καλαφάτης-Αργύρης Πανταζάρας-Ζήνα Κουτσελίνη / Φωτογραφία NDP - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Οι γονείς και τα αδέλφια του αδικοχαμένου Βαγγέλη τι σου είπαν για το βιβλίο; 

Η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη αποτελεί παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Σεβάσμιες μορφές που μου προκαλούν συγκίνηση. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου το 2020 είχα επισκεφτεί το σπίτι τους στο Σελλί Ρεθύμνου και τότε ήταν που τους γνώρισα. Έκτοτε δεν τους έχω ξανασυναντήσει, παρά μόνο τους ενημέρωσα προσφάτως για την έκδοση του βιβλίου.

Στον δικό σου ήρωα μαθαίνουμε στο τέλος τι πραγματικά συνέβη; Το φινάλε που έγραψες είναι αυτό που πιστεύεις ότι έλαβε χώρα στην υπόθεση Γιακουμάκη; 

Για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη καταδικάστηκαν σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό οι φοιτητές που του έκαναν bullying. Η κατηγορία σε βάρος τους ήταν πρόκληση σωματικών βλαβών (δεδομένου ότι δεν υπήρχε στην ελληνική νομοθεσία το αδίκημα του bullying). Στη συνέχεια διατάχθηκε έρευνα για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Η έρευνα αυτή δεν κατέληξε πουθενά και ο φάκελος έκλεισε. Ωστόσο, κατά το αρχικό στάδιο της υπόθεσης και ενώ ο Βαγγέλης ήταν αγνοούμενος υπήρξαν καθυστερήσεις και πλημμέλειες που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος και ενδεχομένως στοιχεία.

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Κωνσταντίνα Κωστάκου-Ζήνα Κουτσελίνη-Αλέξανδρος Καλαφάτης-Στέλιος Παρασκευόπουλος-Αργύρης Πανταζάρας / Φωτογραφία NDP - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Πες μας δύο λόγια για την επιλογή του τίτλου του βιβλίου σου. 

Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο. Το τέρας είναι το bullying, το οποίο ξεκινά να μας «καταδιώκει» από τα σχολικά μας χρόνια. Από τότε δηλαδή που καθόμαστε στο θρανίο και είναι απέναντι και μας κοιτά. Το «τέρας» μπορεί να συνεχίσει όμως να μας κοιτά και στα φοιτητικά θρανία, όπως και στην υπόλοιπη ενήλικη ζωή μας. Ο Μάνος Χατζηδάκις το έχει αποδώσει με καταπληκτικό τρόπο, λέγοντας ότι αυτός που σε εκφοβίζει όταν είσαι ακόμα παιδί δεν θα χαθεί. Αντιθέτως θα τον ξανασυναντήσεις: Εισπράκτορα, εκπαιδευτή στον στρατό, τηλεγραφητή, κλητήρα στο υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, συγκάτοικο στην πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος νεκροθάφτη, όταν πετύχει να σε θάψει. 

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