Διονύσης Σαββόπουλος: «Αν είχαμε μία χρονομηχανή δεν θα ήθελα να ξαναζήσω το παρελθόν, αλλά να δω το μέλλον» / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Σαν σήμερα στις 21 Οκτωβρίου του 2025 πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, κορυφαίος τραγουδοποιός, συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό κενό, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Ο «Νιόνιος» όπως τον ήξερε ο κόσμος, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό μουσικό «σύμπαν», συνδυάζοντας τη ροκ μουσική με την ελληνική παράδοση. Στους στίχους των τραγουδιών του «παντρεύονταν» ο ιδιαίτερος ποιητικός λόγος του με τον κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό.

Παράλληλα με τη δισκογραφία του, ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ παρουσίασε και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές αφιερωμένες στο ελληνικό τραγούδι.

Γνωρίζοντας τον Διονύση Σαββόπουλο - Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944

Σπούδασε Nομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Το 1963 αποφάσισε να μετακομίσει Αθήνα, προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι

Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά ήταν το «Φορτηγό» (1966), η οποία ήταν και η αρχή της ξεχωριστής καλλιτεχνικής του πορείας, η οποία άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας

Κάποιοι από τους δίσκους που κυκλοφόρησε και ξεχώρισαν ήταν οι «Το περιβόλι του τρελού» (1969), «Μπάλλος» (1971), «Το βρώμικο ψωμί» (1972), «Δέκα χρόνια κομμάτια» (1975), «Happy Day» (1976), «Αχαρνής» (1977), «Η ρεζέρβα» (1979) και «Τραπεζάκια έξω» (1983)

Τα περισσότερα τραγούδια του ήταν γραμμένα από τον ίδιο, σε στίχους και μουσική

Εξέδωσε δισκογραφικά 14 κύκλους τραγουδιών του, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις έξι συναυλιών και παραστάσεών του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πραγματοποίησε συναυλίες στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στον Καναδά και στις ΗΠΑ

Το 1967 φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη χούντα

Έχουν κυκλοφορήσει πέντε βιβλία με στίχους, παρτιτούρες και συνεντεύξεις του, ενώ 34 τραγούδια του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά - τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το 2013 μετέφρασε, έγραψε τη μουσική και σκηνοθέτησε για την Επίδαυρο, τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, όπου υποδύθηκε τον «Κορυφαίο του Χορού»

Το 2017 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Το 2018 αναβίωσε το ιστορικό «Άλσος» που βρίσκεται μέσα στο Πεδίον του Άρεως

Το 2025 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα»

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ήταν παντρεμένος από το 1967 με την Ασπασία Αραπίδου και είχαν αποκτήσει δύο γιους: τον Κορνήλιο (1968) και τον Ρωμανό (1972), και δύο εγγόνια, τον Διονύση και τον Ανδρέα

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2025 έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο Νοσοκομείο Υγεία, λόγω επιπλοκών του καρκίνου από τον οποίο νοσούσε από το 2021.

Εγγονός Διονύση Σαββόπουλου: «Μεγαλώνοντας με επηρέαζε ότι ήμουν εγγονός του, είχα ανάγκη να γίνω κάτι»

Δύο μήνες αφότου έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από τον παππού του. Ο συνονόματος εγγονός του αναφέρθηκε στο «βάρος» του ονόματός του, σημειώνοντας πως πλέον δεν τον επηρεάζει στον ίδιο βαθμό: «Στο Δημοτικό δεν ένιωθα κάποιο βάρος για το όνομά μου. Ήταν περισσότερο χαρά… Μεγαλώνοντας ξεκίνησε να με επηρεάζει λίγο. Είχα μια υποσυνείδητη ανάγκη να γίνω κάτι. Αυτή την ανάγκη σε μεγάλο βαθμό για κάποια χρόνια την απέδιδα στον παππού μου. Πλέον δε θα πω ότι με επηρεάζει. Ο παππούς μου όταν μεγάλωσα μου είπε να μην έχω κάποιο βάρος λόγω του ονόματός μου και απλά να κάνω αυτό που αγαπάω και να είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό κάνω», είπε ο εγγονός του σπουδαίου τραγουδοποιού στην εκπομπή Πρωταγωνιστές.

Ενώ αποκάλυψε ότι πήρε πολλή αγάπη από τον παππού του, Διονύση Σαββόπουλο, αποκαλύπτοντας ότι: «Με εμένα και τον αδελφό μου, τα εγγόνια του, προσπάθησε να διορθώσει τα λάθη που έκανε με τα παιδιά του. Είναι σαν να μου έδωσε λίγη παραπάνω αγάπη ως παππούς. Πολλές φορές ήταν σαν να έχω δυο πατεράδες…».

Διονύσης Σαββόπουλος: 10 τραγούδια του που άφησαν εποχή

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει 14 προσωπικούς δίσκους, έξι άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις και δεκάδες συμμετοχές σε κυκλοφορίες άλλων καλλιτεχνών. Τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου μίλησαν για την αγάπη, τη ζωή και την πολιτική, αποκτώντας ξεχωριστή και διαχρονική θέση στην ελληνική κοινωνία.

Ας δούμε 10 τραγούδια του ανατρεπτικού καλλιτέχνη, τα οποία αγαπήθηκαν από το κοινό και άφησαν εποχή:

«Συννεφούλα»

«Ας κρατήσουν οι χοροί»

«Σαν τον καραγκιόζη»

«Ζεϊμπέκικο» («Με αεροπλάνα και βαπόρια»)

«Θαλασσογραφία»

«Μη μιλάς άλλο για αγάπη»

«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά»

«Άδεια μου Αγκαλιά»

«Η παράγκα»

«Ντιρλαντά»