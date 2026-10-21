Ηλεκτρικό VW ID. Polo: Διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα

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Ηλεκτρικό VW ID. Polo: Διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα
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Το νέο Volkswagen ID. Polo βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Volkswagen στην Ελλάδα. Το κοινό μπορεί να γνωρίσει από κοντά την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας και να ανακαλύψει τη σχεδίαση, την ποιότητα και τους χώρους του.

Με το ID. Polo, η Volkswagen μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή τις αξίες που καθιέρωσαν το Polo ως ένα παγκόσμιο best seller: ευκολία χρήσης, πρακτικότητα και τεχνολογία με ουσιαστικό όφελος. Η παρουσία του στις εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Volkswagen σε όλη τη χώρα δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν το μοντέλο και να ενημερωθούν για την έκδοση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Το νέο VW ID. Polo: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 

Πολλές επιλογές εκδόσεων και ισχύος

ID. Polo Trend 116 PS: από 24.990 €
ID. Polo Life 116PS: από 27.990 €
ID. Polo Life 135 PS: από 28.990 €
ID. Polo Life 211 PS: από 33.590 €
ID. Polo Style 211 PS: από 36.990 €

Οι παραπάνω τιμές είναι οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου Volkswagen και δεν περιλαμβάνουν κρατική επιδότηση.

Το νέο VW ID. Polo: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 

Εξοπλισμός που κάνει την καθημερινότητα πιο άνετη

Το νέο ID. Polo αποδεικνύει ότι η σύγχρονη τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη. Με πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση Trend, προσφέρει χαρακτηριστικά άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού.

Η έκδοση Trend περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό Climatronic, ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit 10,2 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών και δύο εμπρός θύρες USB-C ισχύος έως 60 W. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν επίσης προβολείς LED με Light Assist και σύστημα Side Assist, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Για τις εκδόσεις λανσαρίσματος Life και Style, η Volkswagen ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρόταση αξίας του νέου ID. Polo, προσφέροντας επιπλέον εξοπλισμό χωρίς πρόσθετη χρέωση, αποκλειστικά για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων, έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος.

Στην έκδοση λανσαρίσματος Life περιλαμβάνονται σκούρα θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ, αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic 2 ζωνών, σύστημα πλοήγησης Innovision Pro, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο άνετο και ευχάριστο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.

Το νέο VW ID. Polo: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 

Η έκδοση λανσαρίσματος Style αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία, προσθέτοντας στον βασικό εξοπλισμό αποσπώμενο κοτσαδόρο με δυνατότητα κλειδώματος, πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία massage, οσφυϊκή υποστήριξη μέσης του οδηγού και λειτουργία μνήμης. Παράλληλα, το πακέτο IQ.DRIVE Plus, με Area View, κάμερα οπισθοπορείας, Travel Assist με Emergency Assist, Pre-Crash και Park Assist Plus, αναδεικνύει τον προηγμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το νέο VW ID. Polo: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 

Στο εσωτερικό, η ψηφιακή τεχνολογία συνυπάρχει αρμονικά με τη γνώριμη εργονομία της Volkswagen. Οι μεγάλες οθόνες συνδυάζονται με φυσικά κουμπιά και εύχρηστα χειριστήρια, διατηρώντας την απλότητα και την αμεσότητα στην καθημερινή χρήση. Οι καθαρές γραμμές, τα προσεγμένα υλικά και οι έξυπνες πρακτικές λύσεις δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον που παραμένει οικείο από την πρώτη στιγμή. Γιατί στο νέο ID. Polo, η καινοτομία δεν απαιτεί από τον οδηγό να αλλάξει τις συνήθειες του, αλλά προσαρμόζεται στις δικές του ανάγκες.

Το νέο VW ID. Polo: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 

Compact διαστάσεις, χώροι που ξεπερνούν τις προσδοκίες

Το νέο ID. Polo επαναπροσδιορίζει όσα μπορεί να προσφέρει ένα compact αυτοκίνητο, συνδυάζοντας την ευελιξία που απαιτεί η πόλη με την ευρυχωρία και την πρακτικότητα που χρειάζεται η σύγχρονη οικογένεια.

Με μήκος 4.053 χλστ. και μεταξόνιο 2.600 χλστ., αξιοποιεί τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική MEB+ για να προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα — αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης — και επεκτείνεται στα 1.240 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Έτσι, πίσω από τις compact εξωτερικές του διαστάσεις κρύβεται ένα αυτοκίνητο με ουσιαστικές δυνατότητες, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης όσο και στις ανάγκες ενός ταξιδιού ή μιας οικογενειακής απόδρασης.

Το νέο VW ID. Polo: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 

Η γκάμα συνδυάζει τις εκδόσεις 116 και 135 PS με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, ενώ οι εκδόσεις 211 PS διαθέτουν μπαταρία 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 454 χλμ. κατά WLTP, με τη μεγαλύτερη μπαταρία να υποστηρίζει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή DC.

Με επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, το νέο ID. Polo καθιστά την ηλεκτροκίνηση μια πρακτική και ολοκληρωμένη λύση για την καθημερινότητα, χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες για μεγαλύτερες διαδρομές.

Το νέο VW ID. Polo: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα 
Το Volkswagen που γνωρίζεις. Η ηλεκτροκίνηση που χρειάζεσαι.

Το νέο ID. Polo αποτελεί μια ουσιαστική έκφραση της στρατηγικής True Volkswagen, μεταφέροντας τις διαχρονικές αξίες της μάρκας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ποιότητα, λειτουργικότητα, ασφάλεια, οικεία σχεδίαση και τεχνολογία με πραγματικό όφελος για τον οδηγό συνθέτουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που παραμένει αυθεντικά Volkswagen.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ηλεκτρική εναλλακτική στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων. Το ID. Polo φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση μια φυσική, προσιτή και αυτονόητη επιλογή για περισσότερους οδηγούς, χωρίς συμβιβασμούς σε όσα έχουν πραγματική σημασία.

Ευέλικτο στην πόλη, ευρύχωρο για την οικογένεια και τεχνολογικά προηγμένο, το νέο ID. Polo συνδυάζει όσα χρειάζεται κανείς από ένα αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης με τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης.

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