Lepas: Εγκαινιάζει την πρώτη “Global Elegant Lifestyle Week”

Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου το οικοσύστημα της Lepas συγκεντρώνει στη Wuhu της Κίνας χρήστες, εκπροσώπους του Τύπου και συνεργάτες από όλο τον κόσμο, για μια συνάντηση υπό τον γενικό τίτλο: “High Tech For Our Future Life”. Σκοπός της είναι να εξερευνήσει το μέλλον της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο lifestyle.

Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις επάνω στη βιομηχανική παραγωγή με χρήση πράσινης ενέργειας, στην έξυπνη φόρτιση και στην τεχνολογία αυτόνομων ταξί Robotaxi.

Είναι πλέον δεδομένο ότι η Lepas ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες για ξεχωριστό σχεδιασμό, ευκολία στη χρήση και άνεση, βασιζόμενη σε τρεις πυλώνες: Τη σχεδιαστική γλώσσα “Leopard Aesthetics”, την τεχνολογική υπεροχή “Elegant Technology” και την φιλόξενη όσο και ευφυή καμπίνα που εκφράζεται μέσω του “Exquisite Space”. Τώρα που οι χρήστες βιώνουν στην πράξη την σύντηξη των παραπάνω χαρακτηριστικών, ανακαλύπτουν τι σημαίνει “Drive Your Elegance” μέσα από τις λεπτομέρειες της καθημερινής οδήγησης.

Γι’ αυτό και στις 19 Οκτωβρίου ξεκίνησε η συνάντηση “Global Elegant Lifestyle Partners”, στη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες θα εξερευνούν την έννοια της κομψότητας μέσα από το σχεδιασμό, την τεχνολογία, την οδήγηση και το lifestyle.Μέσα δηλαδή από την άμεση επαφή με τα οχήματα θα ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την συνολική αισθητική και την εμπειρία των Lepas. Επιπρόσθετα, θα συνεργαστούν με την εταιρεία δίνοντας σχόλια και παρατηρήσεις που θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Για την ίδια την ανάπτυξη της μάρκας με άλλα λόγια.

Παράλληλα, βασικό πρωταγωνιστή της εβδομάδας θα αποτελέσει το ολοκαίνουργιο πρωτότυπο μοντέλο της Lepas. Μέσω αυτού η μάρκα θα εμφανίσει το όραμά της για το σχεδιασμό των μελλοντικών μοντέλων και της κινητικότητας, σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση που θα ονομαστεί “Global Elegance Night”.

