Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο ΤΕΕΜ σε βαλίτσα

Είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Αρχείου)
Πρώτη Δημοσίευση: 21.10.26, 17:52
Ύποπτη βαλίτσα στο κέντρο του Πειραιά / ERT

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Συναγερμός είχε σημάνει το απόγευμα της Τετάρτης 21/10 στον Πειραιά, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται ως βαλίτσα, σε κοντινή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση.  

Για λόγους ασφαλείας είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Καραολή και Δημητρίου και στην οδό Τσαμάδου από το ύψος της οδού Νοταρά έως το ύψος της οδού Καραΐσκου στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) μετά από ελεγχόμενη έκρηξη στην βαλίτσα διαπίστωσε ότι ήταν άδεια.

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