Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στις ίδιες τιμές

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Αυτοκινητο
Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στην ελληνική αγορά
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Με σημαντικές αναβαθμίσεις διατίθενται πλέον στη χώρα μας τα plug-in υβριδικά Chery Tiggo 7 και Chery Tiggo 8, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, καθώς και την ελκυστικότητά τους στην αγορά εταιρικών αυτοκινήτων. 

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά στο Chery Tiggo 8 PHEV, καθώς εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία, ενεργειακής χωρητικότητας 26,6 kWh (από 18,3 kWh), σηματοδοτώντας την αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας από τα 90 χλμ. στα 124 χλμ. (WLTP) καθώς και τη μείωση των εκπομπών CO₂ από 56 γρ./χλμ. σε μόλις 41 γρ/χλμ. Αντίστοιχα, χάρη σε μικρές τεχνικές βελτιώσεις, με χαμηλότερες εκπομπές CO₂ (μόλις 49 γρ./χλμ. από 54 γρ./χλμ.) προσφέρεται και το Chery Tiggo 7 PHEV.  

Με εκπομπές CO₂ κάτω από 50 γρ./χλμ. και Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) κάτω από 40.000 ευρώ, αμφότερα τα μοντέλα επωφελούνται από μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας ιδιαίτερα συμφέρουσες επιλογές. 

Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στις ίδιες τιμές

Chery Tiggo 8 PHEV με πλουσιότερο εξοπλισμό 

Οι αναβαθμίσεις στο plug-in υβριδικό Chery Tiggo 8 δεν περιορίζονται στη μεγαλύτερη μπαταρία και τις μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο εξοπλισμός τόσο της έκδοσης “Premium” όσο και της πλουσιότερης “Luxury” πλέον περιλαμβάνει: 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 6 κατευθύνσεων, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών 

Μαύρη εσωτερική επένδυση οροφής που ενισχύει την premium αισθητική της καμπίνας  

Ανασχεδιασμένα φυσικά χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, με αναβαθμισμένη εμφάνιση και βελτιωμένη αίσθηση κατά τη χρήση 

Οι παραπάνω αναβαθμίσεις έχουν άμεση ισχύ, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα που τις ενσωματώνουν αναμένεται να αφιχθούν στην Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου.  

Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στις ίδιες τιμές

Σημαντικές αναβαθμίσεις στην ίδια ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική 

Το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές των Chery Tiggo 7 PHEV και Chery Tiggo 8 PHEV, παρά τις ουσιαστικές αναβαθμίσεις τους, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για την ενίσχυση της σχέσης αξίας-τιμής και τη στήριξη του καταναλωτή. Επομένως, η τιμή εκκίνησης του Chery Tiggo 7 PHEV διαμορφώνεται στα 35.990 ευρώ, ενώ το Chery Tiggo 8 PHEV, με τη νέα μπαταρία των 26,6 kWh, ξεκινά από τα 37.990 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι έως το τέλος Οκτωβρίου, και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων του απερχόμενου plug-in υβριδικού Chery Tiggo 7 (εκπομπές 54 γρ. CO₂/χλμ.), ισχύει προωθητική ενέργεια που διαμορφώνει την τιμή στα 32.990 ευρώ1. Οι τιμές των αναβαθμισμένων μοντέλων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Μοντέλο Έκδοση Τιμή 

Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid 1.5 TGDI 279PS Comfort 35.990 ευρώ 

Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid 1.5 TGDI 279PS Luxury 38.990 ευρώ 

Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid 1.5 TGDI 279PS 26,6 kWh Premium 37.990 ευρώ 

Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid 1.5 TGDI 279PS 26,6 kWh Luxury 41.990 ευρώ 

Κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (επίσης όποιο επέλθει πρώτο). Επιπλέον, η Chery Greece προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη. 

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