Η Zeekr κέρδισε τις εντυπώσεις στην Auto Athina 2026

Εντυπωσιακή παρουσία με προηγμένα μοντέλα

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Η Zeekr κέρδισε τις εντυπώσεις στην Auto Athina 2026
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Το κοινό γνώρισε από κοντά τα Zeekr 001, X, 7X και το νέο 7GT και ανακάλυψε ολόκληρη την γκάμα μέσα από μοναδικά test drives.
Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2026 - Με μια εντυπωσιακή παρουσία που έφερε το ελληνικό κοινό πιο κοντά στον κόσμο της, η Zeekr ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην Auto Athina 2026. Η έκθεση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία γνωριμίας με τη μάρκα: από την πρώτη επαφή με τον σχεδιασμό και την ποιότητα των αυτοκινήτων της έως την εμπειρία πίσω από το τιμόνι, οι επισκέπτες ανακάλυψαν τη δική της προσέγγιση στη σύγχρονη premium ηλεκτροκίνηση.

Η Zeekr κέρδισε τις εντυπώσεις στην Auto Athina 2026

Ο εκθεσιακός χώρος της Zeekr εξέφρασε με συνέπεια την αισθητική και τον χαρακτήρα της. Η προσεγμένη παρουσίαση και η σύγχρονη ατμόσφαιρα ανέδειξαν τα μοντέλα, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο όπου το κοινό μπορούσε να εξερευνήσει κάθε αυτοκίνητο με τον δικό του ρυθμό. Οι επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τις λεπτομέρειες της κατασκευής, την ποιότητα των υλικών και τις ψηφιακές λειτουργίες, με την ομάδα της Zeekr να τους καθοδηγεί και να απαντά στις ερωτήσεις τους.

Ολόκληρη η γκάμα που διατίθεται στην ελληνική αγορά βρέθηκε στο επίκεντρο. Το Zeekr 001 με τη χαρακτηριστική shooting brake σιλουέτα του, το compact SUV Zeekr X και το ευρύχωρο premium SUV Zeekr 7X ανέδειξαν τις διαφορετικές εκφράσεις της φιλοσοφίας της μάρκας. Δίπλα τους, το νέο Zeekr 7GT, που πρόσφατα λανσαρίστηκε στην Ελλάδα, έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει έναν αμιγώς ηλεκτρικό Grand Tourer με δυναμική σχεδίαση και έντονα οδηγοκεντρικό χαρακτήρα.

Η εμπειρία συνεχίστηκε έξω από το περίπτερο, στον χώρο των test drives. Με όλα τα μοντέλα διαθέσιμα για δοκιμαστική οδήγηση, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περάσουν από την παρατήρηση στην προσωπική εμπειρία. Όσοι βρέθηκαν πίσω από το τιμόνι ανακάλυψαν στην πράξη την απόκριση, την άνεση και την ποιότητα κύλισης των αυτοκινήτων, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για όσα προσφέρει η Zeekr.

Η Zeekr κέρδισε τις εντυπώσεις στην Auto Athina 2026.

Μια ιδιαίτερη στιγμή της έκθεσης ήταν η επίσκεψη του Γιώργου Πρίντεζη, Ambassador της Zeekr στην Ελλάδα, στον εκθεσιακό χώρο της μάρκας. Η παρουσία του έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στη συμμετοχή της Zeekr και ανέδειξε τη σύνδεσή της με μια προσωπικότητα που εκφράζει την αφοσίωση, τη συνέπεια και τη διαρκή επιδίωξη της εξέλιξης.

Η Zeekr κέρδισε τις εντυπώσεις στην Auto Athina 2026

Η Auto Athina 2026 έκλεισε για τη Zeekr με θετικές εντυπώσεις και μια πιο άμεση σχέση με το ελληνικό κοινό. Μέσα από τη γνωριμία με τα μοντέλα και την εμπειρία της οδήγησης, η μάρκα έδειξε πώς αντιλαμβάνεται την premium κινητικότητα: ως ποιότητα που γίνεται αισθητή, τεχνολογία που έχει ουσία και απόλαυση που συνοδεύει κάθε διαδρομή.

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