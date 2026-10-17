Η Piaggio Hellas ανακοινώνει μια νέα προωθητική ενέργεια για τη γκάμα Piaggio Beverly, προσφέροντας όφελος 300€ σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους αναβάτες να αποκτήσουν το δημοφιλές urban crossover scooter της Piaggio.

Η οικογένεια Beverly διατίθεται στις εκδόσεις 310 κ.εκ. και 400 κ.εκ., καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση, στυλ και οδηγική απόλαυση. Το Beverly 310 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα, ενώ το Beverly 400 προσφέρει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη άνεση στις μεγαλύτερες διαδρομές, διατηρώντας παράλληλα τον ξεχωριστό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το μοντέλο ως το κορυφαίο urban crossover της Piaggio.

Παράλληλα, η απόκτηση του Beverly μπορεί να συνδυαστεί με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα DreamRide Now, το οποίο προσφέρει πρόσθετη ευελιξία και επιτρέπει στον πελάτη να γνωρίζει από την αρχή την εγγυημένη μελλοντική αξία του οχήματός του στο τέλος της χρηματοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τα διαθέσιμα μοντέλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο συνεργατών Piaggio σε όλη την Ελλάδα.