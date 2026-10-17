Αυτό το βίντεο το είχε ανεβάσει πριν λίγες ημέρες ο Γρηγόρης Κορπίδης

Η Μιλού, η σκυλίτσα που έγινε γνωστή μέσα από τα βίντεο του Γρηγόρη Κορπίδη, πέθανε σε ηλικία 16 ετών. Ο γνωστός content creator ανακοίνωσε τον θάνατό της το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο στα social media και αποκαλύπτοντας ότι η καρδιά της σταμάτησε ενώ την κρατούσε στην αγκαλιά του.

Η μικρή Τζακ Ράσελ Τεριέ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Ο Γρηγόρης Κορπίδης, γνωστός στο διαδίκτυο ως Greg Corpidis, είχε ενημερώσει τους ακολούθους του για την κατάστασή της, μιλώντας ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που περνούσαν.

Τα λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε τη Μιλού

Στην ανάρτησή του, ο ίδιος ευχαρίστησε τη σκυλίτσα του για όσα έζησαν μαζί και την αποχαιρέτησε με μια ευχή: να μπορεί πια να κινείται χωρίς πόνο και να απολαμβάνει όσα αγαπούσε.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου. Πέτα ψηλά κοριτσάκι μου εκεί που τα ποδαράκια σου δεν θα πονάνε πια και θα μπορείς να τρέχεις και να κολυμπάς όπως παλιά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε. Μακάρι να βρίσκουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε ζωή», έγραψε.

Σε άλλο μήνυμά του αναφέρθηκε στη θάλασσα, που είχε ιδιαίτερη θέση στις κοινές τους στιγμές: «Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…».

Η τελευταία επίσκεψη στη θάλασσα

Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από την επίσκεψή τους στη θάλασσα. Όπως εξηγούσε, ήθελε να της προσφέρει ακόμη μία στιγμή σε ένα μέρος που αγαπούσε πολύ.

Στο συγκεκριμένο βίντεο είχε αναφερθεί στα δυσάρεστα αποτελέσματα των εξετάσεών της και στα περιορισμένα περιθώρια που έδινε ο κτηνίατρος. Περιέγραφε πόσο δύσκολο ήταν να προετοιμαστεί για τον αποχωρισμό, τονίζοντας ότι η βασική του επιθυμία ήταν να μην υποφέρει η Μιλού.

Παράλληλα, απηύθυνε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που έχουν ζώα συντροφιάς: να αφιερώνουν χρόνο σε αυτά, να ανακαλύπτουν τι τα ευχαριστεί και να δημιουργούν μαζί τους όμορφες εμπειρίες. Για τον ίδιο, η φροντίδα εκφράζεται και μέσα από τις στιγμές που προσφέρουμε στα ζώα μας.

Χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης

Η ανακοίνωση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από ανθρώπους που παρακολουθούσαν επί χρόνια τις αναρτήσεις τους. Ανάμεσα σε όσους έστειλαν μηνύματα ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η Ελευθερία Ελευθερίου, η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Αργύρης Αγγέλου.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης στάθηκε στη συγκίνηση που μπορεί να προκαλέσει η απώλεια ενός ζώου ακόμη και σε ανθρώπους που δεν το γνώρισαν από κοντά. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στον δεσμό του Γρηγόρη με τη Μιλού και στην αγάπη που αποτυπωνόταν στις δημοσιεύσεις του.

Η ξεχωριστή παρουσία της στα social media

Η Μιλού είχε αποκτήσει το δικό της κοινό μέσα από βίντεο καθημερινότητας, βόλτες και ταξίδια. Οι αναρτήσεις στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube κατέγραφαν τη ζωή της στο πλευρό του Γρηγόρη Κορπίδη, κάνοντάς την αναγνωρίσιμη σε χιλιάδες χρήστες.

Η παρουσία της επεκτάθηκε και πέρα από τα βίντεο, με το όνομα «#tomilou» να συνδέεται με προϊόντα και εκδόσεις βιβλίων. Ωστόσο, οι κοινές τους περιπέτειες και η οικειότητα με την οποία τις μοιράζονταν ήταν εκείνες που έκαναν πολλούς ακολούθους να αισθάνονται ότι τη γνώριζαν.