Κυψέλη: Βρέθηκαν μόνα τους δίδυμα αδερφάκια 2 ετών σε διαμέρισμα

Τα είδε περαστικός να κάθονται πίσω από ένα παράθυρο

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Κυψέλη: Βρέθηκαν μόνα τους δίδυμα 2 ετών σε διαμέρισμα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίδυμα αδερφάκια 2 ετών βρέθηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη την 16η Οκτωβρίου.
  • Η 27χρονη μητέρα τους συνελήφθη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
  • Ένας γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τα παιδιά στο παράθυρο.
  • Το διαμέρισμα κρίθηκε ακατάλληλο για τη διαβίωση των παιδιών.
  • Τα δίδυμα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για ιατρικές εξετάσεις.

Δίδυμα αδερφάκια, ηλικίας δύο ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Κυψέλη, το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 27χρονη μητέρα τους, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για εξετάσεις.

Η κλήση που κινητοποίησε την αστυνομία

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας περίοικος παρατήρησε τα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, στο παράθυρο διαμερίσματος στην οδό Τήνου. Ανησυχώντας επειδή δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιος ενήλικος μαζί τους, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί που έφτασαν με περιπολικό διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν ανασφάλιστο. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του επιβεβαίωσαν ότι τα δίχρονα βρίσκονταν μόνα, χωρίς γονέα ή άλλο πρόσωπο που να τα επιβλέπει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι συνθήκες στο σπίτι κρίθηκαν ακατάλληλες για την ασφαλή διαβίωσή τους, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Η μητέρα εμφανίστηκε αναζητώντας τα παιδιά

Μετά τον εντοπισμό τους, τα αδερφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης. Εκεί εμφανίστηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η μητέρα τους, αναζητώντας τα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 27χρονης για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη συνέχεια, τα δίδυμα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

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