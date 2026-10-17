Εξιτήριο από την πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης αναμένεται να πάρει το απόγευμα του Σαββάτου ο πάπας Λέων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να επιστρέψει στο Βατικανό, ενώ την Κυριακή αναμένεται να απευθυνθεί και να ευλογήσει τους πιστούς που θα συγκεντρωθούν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτης αλλοίωσης σε προληπτικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται για καρκίνο του πνεύμονα.

Τι είναι η λοβεκτομή

Η λοβεκτομή αποτελεί χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ένας ολόκληρος λοβός του πνεύμονα, δηλαδή το τμήμα όπου εντοπίζεται ο όγκος. Οι πνεύμονες αποτελούνται συνολικά από πέντε λοβούς: τρεις στον δεξιό και δύο στον αριστερό.

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, ιδιαίτερα όταν η νόσος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. Στόχος είναι να απομακρυνθεί ο όγκος μαζί με ένα περιθώριο υγιούς ιστού, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα να παραμείνουν καρκινικά κύτταρα στην περιοχή.

Η αφαίρεση ενός λοβού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής θα αντιμετωπίζει μόνιμα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι υπόλοιποι λοβοί μπορούν να καλύψουν μέρος της απώλειας της αναπνευστικής λειτουργίας, με την τελική εικόνα να εξαρτάται από τη γενικότερη υγεία του ασθενούς και τη λειτουργία των πνευμόνων πριν από το χειρουργείο.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να αφαιρεθούν και κοντινοί λεμφαδένες, προκειμένου να εξεταστεί εάν η νόσος έχει επεκταθεί πέρα από τον πνεύμονα.

Πώς εντοπίστηκε η αλλοίωση

Οι μικρές αλλοιώσεις στους πνεύμονες μπορεί να ανακαλυφθούν τυχαία, στο πλαίσιο απεικονιστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται είτε προληπτικά είτε για άλλους λόγους υγείας.

Η αξονική τομογραφία συμβάλλει στον εντοπισμό της θέσης και του μεγέθους ενός πνευμονικού οζιδίου. Ανάλογα με τα ευρήματα, οι γιατροί ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετες εξετάσεις, όπως PET, ώστε να αξιολογήσουν καλύτερα την έκταση της νόσου.

Σε περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά μιας αλλοίωσης δημιουργούν ισχυρή υποψία κακοήθειας και πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να επιλεγεί η χειρουργική αφαίρεση χωρίς να προηγηθεί ξεχωριστή βιοψία.

Η ακριβής διάγνωση και τα χαρακτηριστικά του όγκου αποσαφηνίζονται μέσω της ιστολογικής εξέτασης του ιστού που αφαιρέθηκε. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική, καθώς συμβάλλει στον καθορισμό της περαιτέρω θεραπείας.

Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι καρκίνου του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: τον μικροκυτταρικό και τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο. Ο μη μικροκυτταρικός τύπος αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των περιστατικών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το αδενοκαρκίνωμα.

Το αδενοκαρκίνωμα είναι ένας από τους συχνότερους τύπους καρκίνου του πνεύμονα και μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε καπνιστές όσο και σε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Το κάπνισμα, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για τη νόσο συνολικά.

Η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει την πρόγνωση και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναλυτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την περαιτέρω αντιμετώπιση στην περίπτωση του Πάπα.

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε και η ανάρρωση

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από το Βατικανό, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με βιντεοϋποβοηθούμενη θωρακοσκοπική χειρουργική, γνωστή ως VATS.

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, κατά την οποία ο χειρουργός αποκτά πρόσβαση στον θώρακα μέσα από μικρές τομές, χρησιμοποιώντας κάμερα και ειδικά εργαλεία. Σε σύγκριση με την ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η μέθοδος αυτή συνδέεται συχνά με μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη ανάρρωση, αν και η πορεία διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

Μετά από μια λοβεκτομή, η ιατρική ομάδα παρακολουθεί τη λειτουργία του πνεύμονα και την επούλωση. Ενδέχεται να τοποθετηθεί θωρακικός σωλήνας για την απομάκρυνση αέρα και υγρών από τον θώρακα, ενώ η σταδιακή κινητοποίηση θεωρείται σημαντική για την αποφυγή επιπλοκών.

Η διάρκεια της νοσηλείας καθορίζεται από την κατάσταση του ασθενούς, την αναπνευστική του λειτουργία και την εμφάνιση ή μη μετεγχειρητικών προβλημάτων. Το γεγονός ότι ο Πάπας αναμένεται να επιστρέψει στο Βατικανό αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης που έχει καταγραφεί, χωρίς αυτό από μόνο του να αποσαφηνίζει όλα τα στοιχεία της διάγνωσης.

Τι θα δείξουν οι επόμενες εξετάσεις

Καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα βήματα θα έχουν τα αποτελέσματα της πλήρους ιστολογικής εξέτασης. Μέσω αυτών αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του όγκου, το εάν αφαιρέθηκε πλήρως και το ενδεχόμενο συμμετοχής λεμφαδένων.

Ανάλογα με το στάδιο και τα ευρήματα, οι γιατροί μπορεί να κρίνουν ότι η χειρουργική επέμβαση αρκεί ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπληρωματικής θεραπείας, όπως χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή στοχευμένη αγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούνται και μοριακές εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Όσον αφορά τις μετακινήσεις του, η επιστροφή σε αεροπορικά ταξίδια μετά από επέμβαση στον πνεύμονα απαιτεί εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση. Η απόφαση εξαρτάται από την ανάρρωση, την αναπνευστική κατάσταση και τις οδηγίες της ιατρικής ομάδας.

Έτσι, το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ο πάπας Λέων το προγραμματισμένο ταξίδι του στο εξωτερικό τον Νοέμβριο θα κριθεί με βάση την πορεία της αποκατάστασής του και τις συστάσεις των γιατρών του.