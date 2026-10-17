Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε στην Σελίν Ντιον

Με τη Μπριζίτ σε θεωρείο της Plenitude Arena – Επικρίσεις στα social media

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Μακρόν: Αντιδράσεις για τη βραδιά στη Σελίν Ντιόν πριν τις διαδηλώσεις
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η παρουσία του Μακρόν και της Μπριζίτ σε συναυλία της Σελίν Ντιόν προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, λόγω των πανεθνικών κινητοποιήσεων για την ακρίβεια.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την παραμονή των διαδηλώσεων, με τον πρόεδρο να απολαμβάνει τη μουσική και να χορεύει.
  • Οι επικρίσεις εστιάζουν στη χρονική στιγμή της δημόσιας εξόδου του ζεύγους, καθώς οι διαμαρτυρίες για το κόστος ζωής ήταν ήδη προγραμματισμένες.
  • Στις 17 Οκτωβρίου, σημειώθηκαν συγκρούσεις και 166 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία κατά τις διαδηλώσεις.
  • Ο Μακρόν κάλεσε σε ηρεμία, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του, Μπριζίτ, σε συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, την παραμονή των πανεθνικών κινητοποιήσεων για την ακρίβεια στη Γαλλία.

Οι εικόνες του προεδρικού ζεύγους να διασκεδάζει σχολιάστηκαν επικριτικά από χρήστες, που συνέδεσαν τη βραδινή έξοδο με το κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας στη χώρα.

Με τη Μπριζίτ σε θεωρείο της συναυλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος παρακολούθησε τη συναυλία στην Plenitude Arena, στη Ναντέρ, στα δυτικά προάστια του Παρισιού. Σύμφωνα με τη Le Parisien, επρόκειτο για τη 15η εμφάνιση της Καναδής τραγουδίστριας και την προτελευταία της φθινοπωρινής σειράς συναυλιών της στον συγκεκριμένο χώρο.

Το ζευγάρι φιλοξενήθηκε σε θεωρείο και, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, έφτασε και αποχώρησε διακριτικά, χωρίς ωστόσο η παρουσία του να περάσει απαρατήρητη. Ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν και ο τραγουδιστής Stromae, ο οποίος παρακολούθησε την εμφάνιση μαζί με την οικογένεια και συνεργάτες του.

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, ο Μακρόν και η Μπριζίτ εμφανίζονται να απολαμβάνουν τη μουσική και να χορεύουν. Στο τέλος της βραδιάς, ο πρόεδρος χαιρέτησε θεατές που βρίσκονταν κάτω από το θεωρείο και του απευθύνονταν από τις θέσεις τους.

Στο επίκεντρο των σχολίων η χρονική στιγμή

Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στην επιλογή της συγκεκριμένης βραδιάς για τη δημόσια έξοδο, καθώς είχαν ήδη ανακοινωθεί διαδηλώσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις. Χρήστες αντιπαρέβαλαν τις εικόνες από τη συναυλία με τις αντιδράσεις για το κόστος ζωής και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης.

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Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο βράδυ από τις συγκρούσεις που καταγράφηκαν το Σάββατο. Η χρονική αυτή διάκριση είναι ουσιαστική: η παρουσία του ζεύγους στην αρένα προηγήθηκε των επεισοδίων της πανεθνικής ημέρας κινητοποιήσεων.

Διαδηλώσεις και συλλήψεις στη Γαλλία

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η ένταση μεταφέρθηκε στους δρόμους, με συγκρούσεις στο Παρίσι και στη Μασσαλία. Μέχρι το μεσημέρι, το περιβάλλον του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωνε 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς και 140 δράσεις με περίπου 32.800 συμμετέχοντες εκτός της περιοχής της πρωτεύουσας.

Στην Πλατεία Δημοκρατίας, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επανειλημμένα δακρυγόνα, ενώ ορισμένοι συγκεντρωμένοι εκτόξευαν πυροτεχνήματα. Στη Μασσαλία, διαδηλωτές παραβίασαν την είσοδο του δημαρχείου και μπήκαν για λίγο στον χώρο υποδοχής.

Οι κινητοποιήσεις έφεραν κοντά υποστηρικτές των «Κίτρινων Γιλέκων», εργαζομένους, μαθητές και φοιτητές. Στα αιτήματα για την αγοραστική δύναμη προστέθηκαν οι διεκδικήσεις των νέων για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και περισσότερους πόρους στα σχολεία.

Ο Μακρόν είχε απευθύνει έκκληση για ηρεμία την Παρασκευή από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση συνοδεύεται από την υποχρέωση σεβασμού των ανθρώπων και της περιουσίας.

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