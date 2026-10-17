Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της 59χρονης στον Εύοσμο

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της 59χρονης γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάρτιο. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 47χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές για άλλη υπόθεση.

Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ του Star, Ραλιώ Λεπίδου, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα με σκοπό να τη ληστέψει και στη συνέχεια να τη σκότωσε.

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Το DNA οδήγησε στα ίχνη του 47χρονου

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην κατοικία της στον Εύοσμο. Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι από το σπίτι έλειπαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, γεγονός που έστρεψε τις έρευνες προς το ενδεχόμενο της ληστείας.

Οι Αρχές αξιοποίησαν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον χώρο, το διαθέσιμο υλικό και τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Στο πλαίσιο της διερεύνησης ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη έπαιξε η εξέταση DNA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, γενετικό υλικό εντοπίστηκε σε ζώνη τσάντας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τον στραγγαλισμό της γυναίκας.

Είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών

Ο 47χρονος φέρεται να διέπραξε τη δολοφονία και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα συνελήφθη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Έκτοτε βρίσκεται στη φυλακή, ενώ η έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας οδήγησε στην ταυτοποίησή του.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του Star, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, φέρεται να έχει κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εξύβριση και κατοχή όπλων.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε έπειτα από την αξιολόγηση των ευρημάτων και την εργαστηριακή ανάλυση, που συνέβαλαν στην ταυτοποίηση του 47χρονου ως φερόμενου δράστη της δολοφονίας.