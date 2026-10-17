Μαζωνάκης: Αύριο το 40ημερο μνημόσυνο του τραγουδιστή στη Νίκαια

Φίλοι και συγγενείς στη γειτονιά που αγάπησε ο τραγουδιστής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύριο, 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.
  • Η μητέρα του, Κλειώ, και οι αδερφές του θα παρευρεθούν στον Ναό Αγίας Τριάδας από τις 11:00 π.μ.
  • Η Νίκαια έχει συμβολισμό καθώς είναι η γειτονιά που μεγάλωσε ο Μαζωνάκης.
  • Η μητέρα του εκφράζει τον πόνο της και ζητά δικαίωση για τον ξαφνικό θάνατο του γιου της σε ιατρείο χωρίς άδεια.
  • Η σορός του Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην ίδια περιοχή στις 13 Σεπτεμβρίου.

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου τραγουδιστή που “έφυγε” ξαφνικά από τη ζωή.

Μητέρα Μαζωνάκη στο Star: «Δεν ακούω τίποτα, κλαίω συνέχεια»

Η μητέρα του Κλειώ και οι δύο του αδερφές Mαρία και Βάσω θα βρεθούν στον Ναό Αγίας Τριάδα από τις 11:00 το πρωί.

Η Βάσω Μαζωνάκη στην κηδεία του αδερφού της/ φωτογραφία από NDP, / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Βάσω Μαζωνάκη στην κηδεία του αδερφού της/ φωτογραφία από NDP, / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να φέρει στη μνήμη όλων τις συγκλονιστικές στιγμές της 13ης Σεπτεμβρίου, όταν η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. 

Η Μαρία Μαζωνάκη υποβασταζόμενη στην κηδεία του αδερφού της/ φωτογραφία από NDP

Η Μαρία Μαζωνάκη υποβασταζόμενη στην κηδεία του αδερφού της/ φωτογραφία από NDP
Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέο πρόσωπο «δίνουν» τα φιαλίδια

Η επιλογή της Νίκαιας για το μνημόσυνο, δεν είναι τυχαία αλλά έχει βαθύ συμβολισμό. Ήταν η γειτονιά όπου μεγάλωσε ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής αλλά και η περιοχή  που ποτέ δεν ξέχασε ποτέ και η περιοχή καθώς τον διαμόρφωσε ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη.

 Ακόμα και όταν έγινε διάσημος και τα τραγούδια του βρισκόταν σταθερά στο νούμερο ένα των charts, εκείνος γύρναγε στην παλιά του γειτονιά και και τους συντοπίτες του.

Μαζωνάκης: Αύριο το 40ημερο μνημόσυνο του τραγουδιστή στη Νίκαια

Απαρηγόρητη η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη σπάει τη σιωπή της 40 μέρες μετά τον θάνατο του μοναχογιού της 

 

Τον ξαφνικό και άδικο θάνατο του μοναχογιού της δεν μπορεί να ξεπεράσει η μητέρα του Κλειώ η οποία μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα ανέφερε πως κλαίει συνέχεια και αναζητάει τη δικαίωση καθώς ο γιος της πέθανε σε ιατρείο που δεν είχε άδεια για να κάνει επέμβαση πλασμαφαίρεσης.

«Δεν ακούω τίποτα, δεν ξέρω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Πόνο, δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας» δήλωσε η Κλειώ Μαζωνάκη στην Κατερίνα Ρίστα. 

Δείτε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα 


 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
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