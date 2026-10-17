Νέα αντι-NAVTEX από την Τουρκία: Αμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ

Σε νέα κίνηση αμφισβήτησης στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία, εκδίδοντας δεύτερη αντι-NAVTEX μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή τη φορά, η τουρκική ενέργεια αφορά περιοχή εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), εντείνοντας την ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Η νέα αντι-NAVTEX εκδόθηκε μετά από αντίστοιχη κίνηση της Άγκυρας νότια του Καστελόριζου, με αφορμή την πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «Ευνομία», στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

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Στο στόχαστρο το υποθαλάσσιο καλώδιο

Η δεύτερη αντι-NAVTEX αφορά σημεία όπου η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει έρευνες βυθού για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη, μέσω της Σαουδικής Αραβίας.

Οι δύο τουρκικές ανακοινώσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες και τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, εντείνουν την ανησυχία για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται σημαντικά ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα.

Στη Νάπολη παραμένει το γαλλικό πλοίο για το καλώδιο Κύπρου-Κρήτης

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στην πλατφόρμα MarineTraffic, το γαλλικό πλοίο που έχει αναλάβει τις σχετικές εργασίες παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Νάπολης, στην Ιταλία.

Το πλοίο αναμένει το «πράσινο φως» για να αποπλεύσει με προορισμό περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου πρόκειται να συνεχιστούν οι έρευνες από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί το 2024.