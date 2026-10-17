Νέα αντι-NAVTEX από την Τουρκία: Αμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ

Στο στόχαστρο το υποθαλάσσιο καλώδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.26 , 15:10 Νέα αντι-NAVTEX από την Τουρκία: Αμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ
17.10.26 , 14:58 Ορμούζ: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου
17.10.26 , 14:31 Ο πάπας Λέων θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα το απόγευμα
17.10.26 , 14:00 Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
17.10.26 , 13:19 Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο
17.10.26 , 12:57 Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
17.10.26 , 12:28 Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που τσακώθηκε με πολίτη
17.10.26 , 12:19 «Why Μαριντένα»- Δείτε το Lingo σήμερα και αύριο στις 18:25
17.10.26 , 12:14 Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο για το Kallithea Night Run
17.10.26 , 12:00 Spicule skincare: Είναι ασφαλές το συστατικό που υπόσχεται microneedling;
17.10.26 , 11:47 Καμπούρη: Πήρε θέση στη διαμάχη Παπανώτα- Πετρόγιαννη
17.10.26 , 11:19 Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια
17.10.26 , 10:41 Φοίβος Δεληβοριάς: Ποια διάσημη τραγουδίστρια είχε απορρίψει σε οντισιόν
17.10.26 , 10:38 Τι αλλάζει για τους οφειλέτες των κόκκινων δανείων - Πλαφόν στους τόκους
17.10.26 , 10:00 Σου αρέσουν οι σούπες; Δες αυτές τις λαχταριστές συνταγές
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday
Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια
Καιρός: Καταιγίδες, κρύο και χιόνια ακόμα και στην Πάρνηθα
Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που τσακώθηκε με πολίτη
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Γιάννης Στάνκογλου: «Κράτησα κρυφό το διαζύγιό μου για τα παιδιά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 17/10

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε νέα κίνηση αμφισβήτησης στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία, εκδίδοντας δεύτερη αντι-NAVTEX μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή τη φορά, η τουρκική ενέργεια αφορά περιοχή εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), εντείνοντας την ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

ορμουζ

Η νέα αντι-NAVTEX εκδόθηκε μετά από αντίστοιχη κίνηση της Άγκυρας νότια του Καστελόριζου, με αφορμή την πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «Ευνομία», στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Δες το μεσημεριανό δελτίο του Star

Στο στόχαστρο το υποθαλάσσιο καλώδιο

Η δεύτερη αντι-NAVTEX αφορά σημεία όπου η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει έρευνες βυθού για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη, μέσω της Σαουδικής Αραβίας.

Οι δύο τουρκικές ανακοινώσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες και τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, εντείνουν την ανησυχία για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται σημαντικά ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα.

Στη Νάπολη παραμένει το γαλλικό πλοίο για το καλώδιο Κύπρου-Κρήτης

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στην πλατφόρμα MarineTraffic, το γαλλικό πλοίο που έχει αναλάβει τις σχετικές εργασίες παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Νάπολης, στην Ιταλία.

Το πλοίο αναμένει το «πράσινο φως» για να αποπλεύσει με προορισμό περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου πρόκειται να συνεχιστούν οι έρευνες από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί το 2024.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙ-NAVTEX
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τζος Χακ Ανέλαβε Επισήμως Χρέη Πρέσβη Των ΗΠΑ στην Αθήνα
Πολιτικη
Ο Τζος Χακ ανέλαβε επισήμως χρέη πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Τι απάντησε στην ερώτηση του Star για την ενέργεια
Όλγα Κεφαλογιάννη Γιώργος Βαρδινογιάννης
Πολιτικη
H Όλγα Κεφαλογιάννη αποχαιρετά τον θείο της Γεώργιο Ι. Βαρδινογιάννη
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ
Πολιτικη
Σύνοδος κορυφής ΕΕ: ρήγμα για την ενέργεια και τον προϋπολογισμό
Χάρτης καλώδιο GSI
Πολιτικη
Θέμα χρόνου η έκδοση της ελληνικής NAVTEX για το καλώδιο GSI
Καμπούρης:Δεσμεύονται Τα Περιουσιακά Του Στοιχεία & Του ΛΑΟΣ
Πολιτικη
Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ
Ενεργειακή κρίση: Σύγκρουση στην ΕΕ για τα μέτρα στήριξης
Πολιτικη
«Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου»
Olympic Yacht Show
Πολιτικη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια του 6ου Olympic Yacht Show
Ο Κ. Βελόπουλος ενώ δίνει φωτογραφίες με οστά στον Γ. Φλωρίδη
Πολιτικη
Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Φλωρίδη - Βελόπουλου για τα Τέμπη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top