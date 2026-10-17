Ορμούζ: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Νέο περιστατικό με στόχο ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε στον Περσικό Κόλπο

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Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 17/10

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Νέο περιστατικό με στόχο ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε στον Περσικό Κόλπο, καθώς πετρελαιοφόρο που μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο, μετά την οποία εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά. Το περιστατικό επιβεβαίωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Δες το μεσημεριανό δελτίο του Star

Όπως υποστήριξαν, το supertanker επιχείρησε να περάσει παράνομα από θαλάσσια διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ, η οποία δεν είχε εγκριθεί από το Ιράν, και προσέκρουσε σε νάρκη.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, το δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από πύραυλο κρουζ. Μέχρι στιγμής, οι διαφορετικές αναφορές για τα αίτια της έκρηξης δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για το πώς ακριβώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς. Για τον λόγο αυτό, κάθε περιστατικό που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές.

Τα συνεχιζόμενα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους στον Περσικό Κόλπο εντείνουν την αβεβαιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και η ομαλή ροή των ενεργειακών προμηθειών βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

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