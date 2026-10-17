Πρώτο ραντεβού: τρεις ερωτήσεις που αν γίνουν, αποκαλύπτουν πολλά

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Πρώτη Δημοσίευση: 15.10.26, 16:00
Πολλές φορές ο φόβος για την ειλικρίνεια είναι μεγαλύτερος από τη δυσκολία της ίδιας της στιγμής

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Συνήθως μαθαίνεις γρήγορα πού μεγάλωσε ο άλλος, με τι ασχολείται και τι βλέπει στον ελεύθερο χρόνο του. Αυτό που μένει πιο θολό είναι κάτι πιο ουσιαστικό: πώς σχετίζεται, πώς επικοινωνεί όταν πιέζεται και αν είναι πραγματικά διαθέσιμος συναισθηματικά.

Πρώτο ραντεβού: τρεις ερωτήσεις που αν γίνουν, αποκαλύπτουν πολλά

Μια dating coach υποστηρίζει ότι από την αρχή αξίζει να γίνονται λίγο πιο στοχευμένες ερωτήσεις. Όχι για να μετατραπεί η γνωριμία σε ανάκριση, αλλά για να φανεί νωρίτερα αν υπάρχει βάθος, ειλικρίνεια και προοπτική.

Η ερώτηση που δείχνει πού στηρίζεται κάποιος

Πρώτο ραντεβού: τρεις ερωτήσεις που αν γίνουν, αποκαλύπτουν πολλά

Η πρώτη ερώτηση είναι απλή στη διατύπωση, αλλά μπορεί να αποκαλύψει πολλά: ποιον παίρνει τηλέφωνο κάποιος όταν του συμβαίνει κάτι πολύ καλό ή πολύ δύσκολο. Η απάντηση συχνά δείχνει αν υπάρχει κύκλος εμπιστοσύνης και πόσο εύκολα μοιράζεται κανείς τα σημαντικά της ζωής του. Ένα άτομο που αναφέρει αμέσως έναν φίλο, ένα αδερφό ή έναν γονιό συνήθως δείχνει ότι έχει αναπτύξει δεσμούς στους οποίους βασίζεται.

Αντίθετα, όταν κάποιος λέει ότι δεν απευθύνεται σε κανέναν και τα χειρίζεται όλα μόνος του, αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Μπορεί να σημαίνει ανεξαρτησία ή συνήθεια στην αυτοδιαχείριση.

Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ωστόσο, μπορεί επίσης να φανερώνει δυσκολία στην οικειότητα ή στο να ζητήσει στήριξη. Σε αυτή την περίπτωση δεν μετρά μόνο το όνομα που θα πει, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μιλά για τους ανθρώπους γύρω του.

Τι αποκαλύπτει η αλλαγή γνώμης για την ωριμότητα

Πρώτο ραντεβού: τρεις ερωτήσεις που αν γίνουν, αποκαλύπτουν πολλά

Η δεύτερη ερώτηση μεταφέρει την κουβέντα από τα γεγονότα στις εσωτερικές αλλαγές: ποια πεποίθηση έχει αφήσει πίσω του τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έναν τρόπο να φανεί αν το άλλο άτομο διαθέτει αυτοπαρατήρηση. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγνωρίσει ότι εξελίχθηκε, ότι έσφαλε κάπου ή ότι σήμερα βλέπει αλλιώς κάτι που παλιότερα θεωρούσε δεδομένο.

Η ουσία δεν είναι να δοθεί μια εντυπωσιακή απάντηση. Αυτό που μετρά είναι η δυνατότητα να παραδεχτεί κανείς ότι δεν μένει αμετακίνητος στις ίδιες αντιλήψεις μόνο και μόνο για να προστατεύσει την εικόνα του.

Πρώτο ραντεβού: τρεις ερωτήσεις που αν γίνουν, αποκαλύπτουν πολλά

Ένας άνθρωπος που μπορεί να πει «τότε το έβλεπα έτσι, τώρα το καταλαβαίνω διαφορετικά» δείχνει ευελιξία και διάθεση μάθησης. Αυτά τα στοιχεία συχνά παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια σχέση, ειδικά όταν προκύπτουν διαφωνίες ή ανάγκη προσαρμογής.

Διαβάστε αναλυτικά για τις ερωτήσεις του πρώτου ραντεβού, στο Allyou.gr

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