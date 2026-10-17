«Why Μαριντένα»- Δείτε το Lingo σήμερα και αύριο στις 18:25

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Το LINGO, το γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων με τον Νίκο Μουτσινά, δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 18:25, στο Star!

LINGO: Αυτό είναι το ζευγάρι που «έσπασε» τα χρονόμετρα!

«Why Μαριντένα»- Δείτε το Lingo σήμερα και αύριο στις 18:25

Τρεις δυάδες σε κάθε επεισόδιο δοκιμάζουν την ταχύτητα σκέψης, την παρατηρητικότητα και, φυσικά, την ικανότητά τους να βρίσκουν τις σωστές λέξεις.

Νίκος Μουτσινάς 

Νίκος Μουτσινάς 

Κάθε Σαββατοκύριακο στο LINGO υπάρχουν νέα ντουέτα, νέες στρατηγικές και φυσικά νέα χαμόγελα!

Οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι διαφωνίες καραδοκούν και κάθε γράμμα μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Η Μαίρη είναι της φιλοσοφίας «τραβάτε με κι ας κλαίω» και έτσι ο αποφασιστικός αδελφός της, Αλέξης, την… «τράβηξε»  στο πλατό του LINGO!

Και κανείς από τους δύο δεν το μετανιώνει!

Ο Κώστας και η Μαριντένα έρχονται στο LINGO και ο Νίκος Μουτσινάς δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό να ρωτήσει «Why Μαριντένα;».

Η απάντηση κρύβει μια οικογενειακή ιστορία με πρωταγωνίστριες τις δύο γιαγιάδες! Και η σχέση των δύο συμπαικτών, αφού ο Κώστας ήταν φαντάρος με τον σύζυγο της Μαριντένας!

Η Βαλέρια και ο Κωνσταντίνος είναι ζευγάρι και μετρούν δέκα… ή μήπως έντεκα χρόνια γάμου;  Για εκείνους, μετά τη δεκαετία, το μέτρημα μάλλον χάνει τη σημασία του!

Όταν, μάλιστα, αποκαλύπτεται η ιστορία πίσω από το όνομα της Βαλέριας, ο Νίκος Μουτσινάς απευθύνει έκκληση στις μαμάδες όλου του κόσμου: «Αφήστε τα ονόματα στην ησυχία τους!».

«Why Μαριντένα»- Δείτε το Lingo σήμερα και αύριο στις 18:25

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Η Μαρία και ο Παντελής παντρεύτηκαν σχεδόν αμέσως μετά τη γνωριμία τους και σήμερα η οικογένειά τους μεγαλώνει, καθώς περιμένουν το δεύτερο παιδάκι τους!

Στο LINGO έρχονται για να παίξουν, να διασκεδάσουν και να ζήσουν μια ακόμη όμορφη περιπέτεια μαζί.

Ο Χρήστος και ο Κώστας είναι αδέρφια και μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό! Αυτή τη φορά, ο Νίκος Μουτσινάς δεν δυσκολεύεται καθόλου να τους ξεχωρίσει, αφού η ομοιότητά τους είναι εντυπωσιακή!

Η Τζοάννα και η Έλενα είναι φίλες αλλά έχουν διαφορετική εκδοχή για το πώς βρέθηκαν στο LINGO.

Η Τζοάννα υποστηρίζει ότι έκανε τη ζωή της Έλενας «μαύρη» μέχρι να την πείσει να συμμετάσχουν, ενώ η Έλενα σπεύδει να τη διαψεύσει. Ποια λέει την αλήθεια; Η συνέχεια επί της οθόνης!

Αδέρφια, ζευγάρια και φίλες μοιράζονται τις ιστορίες τους, αλλά στο LINGO οι καλές σχέσεις δεν αρκούν! Χρειάζεται ταχύτητα, στρατηγική και σωστές λέξεις.   

Θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην πίεση του παιχνιδιού;

 

 LINGO, εκεί όπου οι λέξεις έχουν ξεχωριστή σημασία!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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