Αν τα ωράριά σας το επιτρέπουν, μπορείτε κάλλιστα να καθίσετε μαζί στο τραπέζι, ακόμη κι αν ο ένας έχει παραγγείλει πίτσα και ο άλλος έχει φτιάξει μια σαλάτα

Από τα λεγόμενα girl dinners μέχρι τα γεύματα γεμάτα πρωτεΐνη, όλοι έχουμε τις δικές μας διατροφικές συνήθειες. Όταν, λοιπόν, μπαίνουμε σε μια σχέση ή αποφασίζουμε να συγκατοικήσουμε με τον σύντροφό μας, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να συνδυάσουμε τις διαφορετικές επιλογές μας και να βρούμε μια κοινή γραμμή στην κουζίνα.

Κι εγώ η ίδια συχνά αναρωτιέμαι μαζί με τον σύντροφό μου: Μήπως θα ήταν καλύτερο να αγοράζει ο καθένας τα δικά του τρόφιμα και να μαγειρεύει μόνος του ή να μοιραζόμαστε τα έξοδα και τις δουλειές της κουζίνας και να τρώμε τα ίδια γεύματα;

Επειδή τις καθημερινές βρισκόμαστε συχνά εκτός σπιτιού, συνήθως τρώμε διαφορετικό, γρήγορο πρωινό και μεσημεριανό. Το βράδυ, όμως, ο ένας από τους δύο -ή και οι δύο μαζί- μαγειρεύουμε ένα φαγητό που μπορούμε να απολαύσουμε παρέα. Αυτή η ισορροπία λειτουργεί για εμάς.

Όταν, βέβαια, εκείνος λείπει για ένα βράδυ ή ταξιδεύει με φίλους, δεν έχω κανένα πρόβλημα να επιστρέψω στα δικά μου girl dinners: τυρί, κράκερ και μακαρόνια με φέτα. Για κάποιους ανθρώπους, μάλιστα, η ανάγκη για ξεχωριστά γεύματα από τον σύντροφό τους είναι πιο μόνιμη. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο όρος "food divorce" - το «διαζύγιο φαγητού».

Τι είναι το food divorce;

Μην ανησυχείς: δεν πρόκειται για πραγματικό διαζύγιο. Με άλλα λόγια, συνεχίζεις κανονικά να είσαι παντρεμένοι ή σε σχέση. Η μόνη «απομάκρυνση» αφορά την ώρα του φαγητού.

Σύμφωνα με τον Bruce Y. Lee, M.D., M.B.A., σε άρθρο του στο Psychology Today, ο όρος "food divorce" χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία ένα ζευγάρι που ζει μαζί σταματά να αγοράζει τρόφιμα, να μαγειρεύει και να τρώει μαζί. Ο καθένας αναλαμβάνει ανεξάρτητα το κομμάτι του φαγητού, σαν να υπάρχει ένας μικρός γαστρονομικός χωρισμός μέσα στην ίδια σχέση.

Γιατί ένα ζευγάρι να επιλέξει το «διαζύγιο φαγητού»;

Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί - από τα διαφορετικά ωράρια μέχρι τις διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις και τους περιορισμούς. Αν ένα ζευγάρι δυσκολεύεται να συμφωνήσει σχεδόν κάθε βράδυ για το τι θα φάει, το να τρώει ο καθένας το δικό του φαγητό μπορεί στην πραγματικότητα να αποτρέψει έναν περιττό καβγά. Τέλος οι ατελείωτες συζητήσεις του τύπου «Τι θέλεις να φάμε;» με την απάντηση «Δεν ξέρω, διάλεξε εσύ» να έρχεται ξανά και ξανά.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα όταν υπάρχουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. Για παράδειγμα, αν ο ένας είναι vegan και ο άλλος ακολουθεί διατροφή χωρίς γλουτένη, η εύρεση ενός γεύματος που να ικανοποιεί και τους δύο μπορεί να γίνει πραγματικός πονοκέφαλος.

Τα οφέλη του food divorce

Το να αγοράζετε διαφορετικά τρόφιμα και να μαγειρεύετε ξεχωριστά μπορεί αρχικά να μοιάζει αντίθετο με την ιδέα της κοινής ζωής. Στην πράξη, όμως, μπορεί να μειώσει το άγχος που προκαλούν ο προγραμματισμός, τα διαφορετικά ωράρια και η προσπάθεια να συμφωνήσετε κάθε μέρα στο ίδιο φαγητό. Όπως επισημαίνει ο Lee, ένα ζευγάρι δεν χρειάζεται να κάνει τα πάντα μαζί.

Μάλιστα, μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικό -και ακόμη και πιο υγιές- να κρατά ο καθένας κάποιες δραστηριότητες για τον εαυτό του, ιδιαίτερα όταν οι προτιμήσεις και οι απόψεις τους διαφέρουν.

Και φυσικά, το ότι τρώτε διαφορετικά φαγητά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε και χωριστά. Αν τα ωράριά σας το επιτρέπουν, μπορείτε κάλλιστα να καθίσετε μαζί στο τραπέζι, ακόμη κι αν ο ένας έχει παραγγείλει πίτσα και ο άλλος έχει φτιάξει μια σαλάτα.

Γιατί τελικά, το σημαντικό σε μια σχέση δεν είναι να μοιράζεστε κάθε γεύμα, αλλά να βρίσκετε τρόπους να μοιράζεστε τη ζωή σας χωρίς να μετατρέπετε κάθε μικρή διαφωνία σε μάχη.

Πηγή άρθρου Allyou.gr