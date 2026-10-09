Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει

Πώς μπορείτε να αποφύγετε τις εντάσεις που προκαλούν τα διαφορετικά ωράρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 16:00 Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει
09.10.26 , 15:48 Θέατρο: Είδαμε την παράσταση Η Μπαλάντα Ενός Ευαίσθητου Δήμιου
09.10.26 , 15:37 «Να πας στη χώρα σου»: Ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε 13χρονη
09.10.26 , 15:33 5o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του ΣΕΛΛΕ, στις 13, 14&15 Νοεμβρίου
09.10.26 , 15:32 1% Club: Παπαγεωργίου & Ουγγαρέζος στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση
09.10.26 , 15:27 Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
09.10.26 , 15:20 Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
09.10.26 , 15:01 Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
09.10.26 , 14:44 Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
09.10.26 , 14:42 Στο 5% ο πληθωρισμός - «Καίει» η τιμή της ντομάτας
09.10.26 , 14:31 Γαλλία: Πεδίο μάχης οι δρόμοι από τις μαθητικές διαδηλώσεις
09.10.26 , 14:23 Πύργος: Ηλικιωμένος συγκρούστηκε διαδοχικά με 10 οχήματα
09.10.26 , 14:21 Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο
09.10.26 , 14:16 «Σηκώνω 10 χιλιαρικάκια μανάρι μου»: Ο διάλογος Καμπούρη με τη σύζυγό του
09.10.26 , 14:15 Σπείρα ναρκωτικών: Δείτε τα ευρήματα από τη σπείρα των ανηλίκων
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του
Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Τραγική κατάληξη στον Όλυμπο: Νεκρός ο πεζοπόρος που αγνοούταν
Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Αν τα ωράριά σας το επιτρέπουν, μπορείτε κάλλιστα να καθίσετε μαζί στο τραπέζι, ακόμη κι αν ο ένας έχει παραγγείλει πίτσα και ο άλλος έχει φτιάξει μια σαλάτα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τα λεγόμενα girl dinners μέχρι τα γεύματα γεμάτα πρωτεΐνη, όλοι έχουμε τις δικές μας διατροφικές συνήθειες. Όταν, λοιπόν, μπαίνουμε σε μια σχέση ή αποφασίζουμε να συγκατοικήσουμε με τον σύντροφό μας, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να συνδυάσουμε τις διαφορετικές επιλογές μας και να βρούμε μια κοινή γραμμή στην κουζίνα.

Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει

Κι εγώ η ίδια συχνά αναρωτιέμαι μαζί με τον σύντροφό μου: Μήπως θα ήταν καλύτερο να αγοράζει ο καθένας τα δικά του τρόφιμα και να μαγειρεύει μόνος του ή να μοιραζόμαστε τα έξοδα και τις δουλειές της κουζίνας και να τρώμε τα ίδια γεύματα;

Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;

Επειδή τις καθημερινές βρισκόμαστε συχνά εκτός σπιτιού, συνήθως τρώμε διαφορετικό, γρήγορο πρωινό και μεσημεριανό. Το βράδυ, όμως, ο ένας από τους δύο -ή και οι δύο μαζί- μαγειρεύουμε ένα φαγητό που μπορούμε να απολαύσουμε παρέα. Αυτή η ισορροπία λειτουργεί για εμάς.

Όταν, βέβαια, εκείνος λείπει για ένα βράδυ ή ταξιδεύει με φίλους, δεν έχω κανένα πρόβλημα να επιστρέψω στα δικά μου girl dinners: τυρί, κράκερ και μακαρόνια με φέτα. Για κάποιους ανθρώπους, μάλιστα, η ανάγκη για ξεχωριστά γεύματα από τον σύντροφό τους είναι πιο μόνιμη. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο όρος "food divorce" - το «διαζύγιο φαγητού».

Τι είναι το food divorce;

Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει

Μην ανησυχείς: δεν πρόκειται για πραγματικό διαζύγιο. Με άλλα λόγια, συνεχίζεις κανονικά να είσαι παντρεμένοι ή σε σχέση. Η μόνη «απομάκρυνση» αφορά την ώρα του φαγητού.

Σύμφωνα με τον Bruce Y. Lee, M.D., M.B.A., σε άρθρο του στο Psychology Today, ο όρος "food divorce" χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία ένα ζευγάρι που ζει μαζί σταματά να αγοράζει τρόφιμα, να μαγειρεύει και να τρώει μαζί. Ο καθένας αναλαμβάνει ανεξάρτητα το κομμάτι του φαγητού, σαν να υπάρχει ένας μικρός γαστρονομικός χωρισμός μέσα στην ίδια σχέση.

Γιατί ένα ζευγάρι να επιλέξει το «διαζύγιο φαγητού»;

Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει

Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί - από τα διαφορετικά ωράρια μέχρι τις διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις και τους περιορισμούς. Αν ένα ζευγάρι δυσκολεύεται να συμφωνήσει σχεδόν κάθε βράδυ για το τι θα φάει, το να τρώει ο καθένας το δικό του φαγητό μπορεί στην πραγματικότητα να αποτρέψει έναν περιττό καβγά. Τέλος οι ατελείωτες συζητήσεις του τύπου «Τι θέλεις να φάμε;» με την απάντηση «Δεν ξέρω, διάλεξε εσύ» να έρχεται ξανά και ξανά.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα όταν υπάρχουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. Για παράδειγμα, αν ο ένας είναι vegan και ο άλλος ακολουθεί διατροφή χωρίς γλουτένη, η εύρεση ενός γεύματος που να ικανοποιεί και τους δύο μπορεί να γίνει πραγματικός πονοκέφαλος.

Τα οφέλη του food divorce

Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει

Το να αγοράζετε διαφορετικά τρόφιμα και να μαγειρεύετε ξεχωριστά μπορεί αρχικά να μοιάζει αντίθετο με την ιδέα της κοινής ζωής. Στην πράξη, όμως, μπορεί να μειώσει το άγχος που προκαλούν ο προγραμματισμός, τα διαφορετικά ωράρια και η προσπάθεια να συμφωνήσετε κάθε μέρα στο ίδιο φαγητό. Όπως επισημαίνει ο Lee, ένα ζευγάρι δεν χρειάζεται να κάνει τα πάντα μαζί.

«Ενοχλητικές» συμπεριφορές που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου σε αγαπάει

Μάλιστα, μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικό -και ακόμη και πιο υγιές- να κρατά ο καθένας κάποιες δραστηριότητες για τον εαυτό του, ιδιαίτερα όταν οι προτιμήσεις και οι απόψεις τους διαφέρουν.

Και φυσικά, το ότι τρώτε διαφορετικά φαγητά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε και χωριστά. Αν τα ωράριά σας το επιτρέπουν, μπορείτε κάλλιστα να καθίσετε μαζί στο τραπέζι, ακόμη κι αν ο ένας έχει παραγγείλει πίτσα και ο άλλος έχει φτιάξει μια σαλάτα.

Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει

Γιατί τελικά, το σημαντικό σε μια σχέση δεν είναι να μοιράζεστε κάθε γεύμα, αλλά να βρίσκετε τρόπους να μοιράζεστε τη ζωή σας χωρίς να μετατρέπετε κάθε μικρή διαφωνία σε μάχη.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙΑ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΤΣΑΚΩΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταθερή καθημερινότητα και μακροζωία
Σχεσεις
Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας
Clubbing μετά τα 40
Σχεσεις
Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;
Οι «Ενοχλητικές» Συμπεριφορές Που Ενισχύουν Τη Σχέση
Σχεσεις
«Ενοχλητικές» συμπεριφορές που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου σε αγαπάει
Αστρολογικές προβλέψεις 5-9 Οκτωβρίου 2026
Σχεσεις
Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα
Τρεις Ώρες Το Βράδυ
Σχεσεις
Τρεις ώρες το βράδυ: Mπορεί αυτή η ρουτίνα να σώσει τη σχέση σας;
Ασκήσεις για καλύτερη σεξουαλική ζωή
Σχεσεις
Θέλεις να έχεις καλύτερη σεξουαλική ζωή; Αυτές είναι οι ιδανικές ασκήσεις
ΚΑτοικίδια και σχέσεις
Σχεσεις
Τι αποκαλύπτει ο δεσμός με το κατοικίδιό μας για την ψυχική μας υγεία;
Φιλιά και σχέση
Σχεσεις
Γιατί το φιλί είναι πολύ πιο σημαντικό για τη σχέση σου απ’ όσο νομίζεις
Social media
Σχεσεις
Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top