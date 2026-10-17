Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Για Το Kallithea Night Run

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17/10 στην Καλλιθέα, λόγω της διεξαγωγής του Kallithea Night Run 2026.

Συγκεκριμένα, λόγω του αγώνα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Λεωφόρους περιοχής Δήμου Καλλιθέας, ως εξής:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 18.30΄- 23.00΄, στη Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου (Λεωφ. Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σκίπη – Σκρά και της Λεωφ. Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 16.00΄- 00΄, στη Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου (Λεωφ. Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή) και της οδού Πεισιστράτου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης:

α) η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την οδό Δημοσθένους ή/και από λοιπές παράλληλες οδούς της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου και

β) η κάθετη διέλευση της οδού Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, θα διεξάγεται από τις οδούς Χαροκόπου και Αγίων Πάντων.