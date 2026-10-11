Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 12/10/2026 - 18/10/2026

Ανοίγουν θετικές προοπτικές στα ερωτικά

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Μπορεί αυτή η εβδομάδα να μην έχει πολλές όψεις κι έντονη αστρολογική κινητικότητα, όμως όσα συμβαίνουν είναι καθοριστικά και ανοίγουν θετικές προοπτικές στα ερωτικά.

Στις 15/10/2026, το εξάγωνο Ήλιου-Δία φέρνει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και διάθεση να βγούμε από το καβούκι μας. Ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί πιο εύκολα, μια πρόσκληση ή ένα μήνυμα να μας αιφνιδιάσει ευχάριστα, ενώ μια σχέση που είχε βαρύνει από την καθημερινότητα μπορεί να ξαναβρεί το κέφι της. Κάποιοι ίσως αποφασίσουν να δώσουν μια ευκαιρία σε μια γνωριμία ή να κάνουν εκείνοι το πρώτο βήμα. Μήπως τελικά μια κατάσταση έχει περισσότερες προοπτικές απ’ όσες πιστεύαμε; Χρειάζεται μόνο να μην παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό και υποσχεθούμε περισσότερα απ’ όσα μπορούμε να δώσουμε. Το κλίμα προσφέρεται για συναντήσεις, νέες γνωριμίες και όμορφες κοινές εμπειρίες που μπορούν να ανανεώσουν και τις υπάρχουσες σχέσεις.

Στις 16/10/2026, ο Πλούτωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Υδροχόο και καταστάσεις που τους προηγούμενους μήνες μας έβαλαν σε βαθύτερη αναθεώρηση αρχίζουν σταδιακά να ξεκαθαρίζουν. Έντονα πάθη, σχέσεις με έντονη ερωτική έλξη, ζήλια, παιχνίδια δύναμης ή συναισθηματικά μπρος-πίσω μπορεί να περάσουν σε μια νέα φάση, καθώς γίνεται δυσκολότερο να αγνοήσουμε όσα δεν λειτουργούν.

Την ίδια ημέρα, το τρίγωνο Άρη-Κρόνου, που επηρεάζει ολόκληρη την εβδομάδα, μας βοηθά να κινηθούμε πιο ώριμα και σταθερά. Τώρα δεν μετρούν τόσο οι μεγάλες ερωτικές δηλώσεις όσο η συνέπεια, η παρουσία και οι πράξεις. Μια σχέση μπορεί είτε να περάσει σε πιο σοβαρό στάδιο, είτε να πάρει μια πρακτική απόφαση για το μέλλον, ενώ μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί αργά αλλά σταθερά.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν θέλουμε κάποιον/α επειδή μας κρατά σε ένταση ή επειδή υπάρχει πραγματικά κάτι που αξίζει να χτίσουμε μαζί του/ης.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

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