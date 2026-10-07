Περίπου μία στις πέντε παραδεχόταν ότι κάποιες φορές αισθανόταν πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί λόγω ηλικίας

Ας ξεκινήσω με το προσωπικό βίωμα. Από παιδί, ο χορός ήταν ο πιο δικός μου ορισμός της ελευθερίας. Μεγαλώνοντας έγινε και ο πιο άμεσος, αφιλτράριστος − ως αρχέγονος υποθέτω, τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας. Όταν στα 90s απογειώθηκε η rave κουλτούρα και μαζί της η ηλεκτρονική μουσική, βρέθηκα πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Κάπου μετά τα 35, όμως, άρχισα να πιστεύω ότι η ηλεκτρονική μουσική που τόσο αγάπησα (και αγαπώ) πέρασε, μαζί με τις μπότες-πλατφόρμες, στα don’ts της ηλικίας μου. Τα clubs, τα parties, τα raves, το να χορεύεις για ώρες χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο. Δεν θυμάμαι να μας ανακοίνωσε κανείς ότι «αυτά τελείωσαν». Απλώς, σιγά σιγά, σταματήσαμε να πηγαίνουμε. Εγώ και αρκετές φίλες μου.

Αυτό το σκληρό αυτο-embargo άρχισα να ξανασκέφτομαι, όταν έπεσα πάνω στη μελέτη του University of Leeds με τον υπέροχα απλό τίτλο "Age is just a number: Persistent participation in Electronic Dance Music by women over 40". Όχι επειδή χρειαζόμουν την άδεια της επιστήμης για να ξαναχορέψω house.

Αλλά επειδή οι Alinka E. Greasley, Alice O’Grady και Shauna E. Stapleton αποφάσισαν να μελετήσουν ακριβώς το απέναντι από εμένα tribe: Τι συμβαίνει στις γυναίκες που μεγαλώνουν χωρίς να εγκαταλείπουν την αγάπη τους για το clubbing;

Οι γυναίκες που δεν σταμάτησαν να χορεύουν

Στη μελέτη συμμετείχαν 136 γυναίκες από 40 έως 65 ετών, με μέση ηλικία τα 47,6 χρόνια. Απάντησαν σε online ερωτηματολόγιο για τη σχέση τους με την ηλεκτρονική μουσική, το clubbing, την ηλικία, την εμφάνιση, την ασφάλεια, τις φιλίες και την ευεξία. Και οι περισσότερες δεν είχαν ανακαλύψει πρόσφατα τη σκηνή: το 81,6% πήγαινε σε EDM events για περισσότερα από 20 χρόνια.

Δεν μιλάμε, λοιπόν, για 40άρες που αποφάσισαν ξαφνικά να δοκιμάσουν κάτι «νεανικό». Μιλάμε για γυναίκες που δεν σταμάτησαν να αγαπούν κάτι, μόνο και μόνο επειδή μεγάλωσαν.

Ο Νο1 λόγος για να βγουν; Η μουσική ή ο DJ, που το 56,6% κατέταξε ως σημαντικότερο κίνητρο. Ακολουθούσαν η συνάντηση με φίλους, η ατμόσφαιρα και η αίσθηση κοινότητας.

Όχι, δεν πηγαίνουν για να ξανανιώσουν 25

Εδώ βρίσκεται ίσως το ωραιότερο κομμάτι της έρευνας. Το 91% συμφώνησε ότι το clubbing συμβάλλει θετικά στην ευεξία του, το 62,9% ότι του προσφέρει απόδραση από την καθημερινότητα, ενώ το 65,9% περιέγραψε την εμπειρία ως «πνευματική».

Στις απαντήσεις επανέρχονται η ελευθερία, η αυτο-έκφραση, η σύνδεση με άλλους ανθρώπους, και εκείνη η πολύ συγκεκριμένη εμπειρία τού να χάνεσαι για λίγο μέσα στη μουσική και στον χορό. Για αυτές τις γυναίκες, η EDM κουλτούρα λειτουργούσε ως κοινωνική σύνδεση, προσωπική έκφραση και διέξοδος από τις πιέσεις της καθημερινότητας.

Διάβασε αναλυτικά για το clubbing μετά τα 40, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Δέσποινα Σακελλαρίδη