Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;

Μία νέα μελέτη σε γυναίκες 40 έως 65 ετών έδειξε τι συμβαίνει όταν βγαίνουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 16:00 Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;
07.10.26 , 15:59 Aκρίβεια: Στα ύψη τα τρόφιμα παρά τα κυβερνητικά μέτρα
07.10.26 , 15:53 7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε Ισραήλ και Γάζα
07.10.26 , 15:50 Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
07.10.26 , 15:08 Δίκη Τέμπη: Λιποθύμησε ο Πάνος Ρούτσι - Αποχώρησε με φορείο
07.10.26 , 14:55 Ιάσονας Χρόνης: Η ηλικία, το τραγούδι και η «στροφή» στο θέατρο
07.10.26 , 14:48 First Dates: «Αν δε γυρνάει σπίτι με λερωμένα χέρια, δεν είναι άντρας μου»
07.10.26 , 14:42 Έλληνας ηθοποιός: «Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση»
07.10.26 , 14:32 Ποιοι έχουν εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα πριν από τον Μάρκο Ρούμπιο
07.10.26 , 14:18 Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Μία παιδική παράσταση σε ένα «μαγεμένο» δάσος
07.10.26 , 14:00 Πεζοπορία: Γιατί είναι το ιδανικό fitness hobby του φθινοπώρου
07.10.26 , 13:40 Paris Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέ
07.10.26 , 13:39 Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;
07.10.26 , 13:37 Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα
07.10.26 , 13:36 H FIAT μαγνητίζει στην Auto Athina 2026
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του;
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Δίκη Τέμπη: Λιποθύμησε ο Πάνος Ρούτσι - Αποχώρησε με φορείο
Μαζωνάκης: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό - «Αδειάζει» ξανά τη σύζυγό του
Βίσση: «Ο Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας ότι θα με καταστρέψει»
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Περίπου μία στις πέντε παραδεχόταν ότι κάποιες φορές αισθανόταν πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί λόγω ηλικίας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ας ξεκινήσω με το προσωπικό βίωμα. Από παιδί, ο χορός ήταν ο πιο δικός μου ορισμός της ελευθερίας. Μεγαλώνοντας έγινε και ο πιο άμεσος, αφιλτράριστος − ως αρχέγονος υποθέτω, τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας. Όταν στα 90s απογειώθηκε η rave κουλτούρα και μαζί της η ηλεκτρονική μουσική, βρέθηκα πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;

Κάπου μετά τα 35, όμως, άρχισα να πιστεύω ότι η ηλεκτρονική μουσική που τόσο αγάπησα (και αγαπώ) πέρασε, μαζί με τις μπότες-πλατφόρμες, στα don’ts της ηλικίας μου. Τα clubs, τα parties, τα raves, το να χορεύεις για ώρες χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο. Δεν θυμάμαι να μας ανακοίνωσε κανείς ότι «αυτά τελείωσαν». Απλώς, σιγά σιγά, σταματήσαμε να πηγαίνουμε. Εγώ και αρκετές φίλες μου.

Ο «Κανόνας των 6:30» και γιατί είναι απαραίτητος για την ψυχική σου υγεία

Αυτό το σκληρό αυτο-embargo άρχισα να ξανασκέφτομαι, όταν έπεσα πάνω στη μελέτη του University of Leeds με τον υπέροχα απλό τίτλο "Age is just a number: Persistent participation in Electronic Dance Music by women over 40". Όχι επειδή χρειαζόμουν την άδεια της επιστήμης για να ξαναχορέψω house.

Αλλά επειδή οι Alinka E. Greasley, Alice O’Grady και Shauna E. Stapleton αποφάσισαν να μελετήσουν ακριβώς το απέναντι από εμένα tribe: Τι συμβαίνει στις γυναίκες που μεγαλώνουν χωρίς να εγκαταλείπουν την αγάπη τους για το clubbing;

Οι γυναίκες που δεν σταμάτησαν να χορεύουν

Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;

Στη μελέτη συμμετείχαν 136 γυναίκες από 40 έως 65 ετών, με μέση ηλικία τα 47,6 χρόνια. Απάντησαν σε online ερωτηματολόγιο για τη σχέση τους με την ηλεκτρονική μουσική, το clubbing, την ηλικία, την εμφάνιση, την ασφάλεια, τις φιλίες και την ευεξία. Και οι περισσότερες δεν είχαν ανακαλύψει πρόσφατα τη σκηνή: το 81,6% πήγαινε σε EDM events για περισσότερα από 20 χρόνια.

Δεν μιλάμε, λοιπόν, για 40άρες που αποφάσισαν ξαφνικά να δοκιμάσουν κάτι «νεανικό». Μιλάμε για γυναίκες που δεν σταμάτησαν να αγαπούν κάτι, μόνο και μόνο επειδή μεγάλωσαν.

Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;

Ο Νο1 λόγος για να βγουν; Η μουσική ή ο DJ, που το 56,6% κατέταξε ως σημαντικότερο κίνητρο. Ακολουθούσαν η συνάντηση με φίλους, η ατμόσφαιρα και η αίσθηση κοινότητας.   

Όχι, δεν πηγαίνουν για να ξανανιώσουν 25

Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;

Εδώ βρίσκεται ίσως το ωραιότερο κομμάτι της έρευνας. Το 91% συμφώνησε ότι το clubbing συμβάλλει θετικά στην ευεξία του, το 62,9% ότι του προσφέρει απόδραση από την καθημερινότητα, ενώ το 65,9% περιέγραψε την εμπειρία ως «πνευματική».

Στις απαντήσεις επανέρχονται η ελευθερία, η αυτο-έκφραση, η σύνδεση με άλλους ανθρώπους, και εκείνη η πολύ συγκεκριμένη εμπειρία τού να χάνεσαι για λίγο μέσα στη μουσική και στον χορό. Για αυτές τις γυναίκες, η EDM κουλτούρα λειτουργούσε ως κοινωνική σύνδεση, προσωπική έκφραση και διέξοδος από τις πιέσεις της καθημερινότητας.   

Διάβασε αναλυτικά για το clubbing μετά τα 40, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Δέσποινα Σακελλαρίδη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
 |
ΧΟΡΟΣ
 |
CLUBBING
 |
ΞΕΝΥΧΤΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι «Ενοχλητικές» Συμπεριφορές Που Ενισχύουν Τη Σχέση
Σχεσεις
«Ενοχλητικές» συμπεριφορές που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου σε αγαπάει
Αστρολογικές προβλέψεις 5-9 Οκτωβρίου 2026
Σχεσεις
Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα
Τρεις Ώρες Το Βράδυ
Σχεσεις
Τρεις ώρες το βράδυ: Mπορεί αυτή η ρουτίνα να σώσει τη σχέση σας;
Ασκήσεις για καλύτερη σεξουαλική ζωή
Σχεσεις
Θέλεις να έχεις καλύτερη σεξουαλική ζωή; Αυτές είναι οι ιδανικές ασκήσεις
ΚΑτοικίδια και σχέσεις
Σχεσεις
Τι αποκαλύπτει ο δεσμός με το κατοικίδιό μας για την ψυχική μας υγεία;
Φιλιά και σχέση
Σχεσεις
Γιατί το φιλί είναι πολύ πιο σημαντικό για τη σχέση σου απ’ όσο νομίζεις
Social media
Σχεσεις
Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ζώδια Οκτωβρίου
Σχεσεις
Ποια ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν στις αστρολογικές εξελίξεις τον Οκτώβριο;
φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται
Σχεσεις
Τέσσερις φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται, σύμφωνα με το FBI
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top